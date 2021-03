¡No te resistirás! El Festival del Dulce arranca este domingo

Un festival descentralizado

El Festival del Dulce Cartagenero se realizará durante este 2021 de forma virtual y presencial, quienes deseen pueden pedirlo a domicilio pero los que se encuentren cerca de alguno de los puntos donde se ubicarán los 29 participantes pueden acercarse hasta ellos.

Los lugares donde habrá dulceros son: Portal de los Dulces, Centro Comercial San Fernando, Centro Comercial Sao La Plazuela, Centro Comercial San Felipe, Caribe Plaza, Nao, Centro Comercial Paseo de la Castellana, Centro de Convenciones Feria Oportunete, Casino Río, en Bocagrande, Plaza Santa Ana de Barú y Ciudad Bicentenario.

“Aquí en Cartagena es una tradición hermosa porque es en el pleno corazón de la Semana Mayor, es el postre de la Semana Santa. son exquisitos, hechos por mujeres que le ponen el corazón a la cocina. Invito a Cartagena que nos acompañe en esta velada de tradición del Festival del Dulce Cartagenero. Este año me voy con la tradición y traigo innovación. Mesa de dulce que no tenga ñame, ni guandul, no es mesa de dulce”, manifiesta Sonia Mena, reconocida matrona de platos tradicionales de la ciudad.

El Festival del Dulce Cartagenero se celebrará desde este domingo hasta el próximo, 3 de abril.

El IPCC abrirá una página digital donde se harán los pedidos a domicilio y contendrá los datos y corta reseña de cada participante.