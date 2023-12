Pabla Flores, Reina del Bullerengue, recibe hoy premio nacional

Desde su infancia, Pabla ha estado inmersa en los sonidos del bullerengue, convirtiéndose en una apasionada defensora de esta tradición musical de sus ancestros. “Mi mamá componía versos, y me alentaba a hacerlo, pero yo no encontraba la forma para hacerlo, hasta un día que me inspiré en una alabanza a Dios y ese momento me llevó a pensar que se la misma forma podía empezar”, dijo en una entrevista con El Universal. Lea aquí: El bullerengue en las buenas manos de Pabla Flores

“La Payi” como es conocida, siempre quiso ser profesora y busca inculcar el amor por las tradiciones y los saberes culturales que deben permanecer a lo largo del tiempo. El reconocimiento del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes destaca no solo la maestría artística de Pabla Flores sino también su papel crucial en la preservación y transmisión de la rica herencia cultural del bullerengue.