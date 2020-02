Parasitos, la película surcoreana que hace historia en los Oscar

“Cuando estaba en la escuela, estudiaba las películas de Martin Scorsese. El sólo hecho de ser reconocido es un honor enorme. Nunca pensé que ganaría”, dijo. “Cuando la gente es Estados Unidos no estaba familiarizada con mis películas, Quentin siempre ponía mis películas en su lista”, agregó.

Como se anticipaba ampliamente, Joaquin Phoenix ganó el Premio de la Academia al mejor actor por su interpretación de un hombre aquejado de problemas que termina convirtiéndose en villano en “Joker” (”Guasón”) y Renée Zellweger fue galardonada como mejor actriz por su representación de la difunta estrella de Hollywood Judy Garland en “Judy”.

“He sido un sinvergüenza en mi vida. He sido egoísta, he sido cruel y a veces ha sido difícil trabajar conmigo... pero tantos de ustedes en esta sala me han dado una segunda oportunidad”, dijo Phoenix al aceptar su galardón. “Lo mejor de la humanidad” es cuando nos guiamos unos a otros hacia la redención, agregó.