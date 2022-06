Película sobre Madonna: esta es la actriz que la encarnará

Julia Garner, quien según se rumora será la protagonista de ‘Material Girl’, tiene 28 años de edad, y desde hace 12 se dedica al mundo de la actuación, pues participó en obras como ‘Sin City’, ‘The Perks of Being a Wallflower’ y la serie que la catapultó a la fama ‘Ozark’, de Netflix, donde interpreta a Ruth Langmore.

La buena nueva para los fanáticos es que la misma Madonna hará parte de todo el proceso de filmación, preparación y postproducción de ‘Material Girl’ cumpliendo su rol como directora de este proyecto.

Madonna no se quedó callada ante el nuevo proyecto fílmico, pues contó que su objetivo será contar historias sobre cómo alcanzó la fama en la música.

“Describir el increíble viaje de la vida que me ha llevado a ser artista, músico, bailarina, un ser humano, tratando de abrirse camino en este mundo. El objetivo de esta película siempre será la música. La música me ha mantenido en marcha y el arte me ha mantenido viva. Hay tantas historias no contadas e inspiradoras y quién mejor para contarlas que yo”, dijo la intérprete de ‘La isla bonita’.