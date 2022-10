Periodista cartagenera lanza libro de cuentos sobre el amor contemporáneo

¿Realidad o ficción?

En cuanto a las vivencias de los personajes, su autora recalcó que son cuentos de ficción, pero que se nutren con historias reales.

“Creo que hay algo de periodismo, pues las historias de ficción se nutren de múltiples charlas, de muchos encuentros. Es un libro con una mirada y tono femenino que no escapan a situaciones que han podido vivir muchas mujeres y hombres en su cotidianidad, ese es el gancho, que las personas se vean reflejadas en situaciones que no le son ajenas, a partir de allí, viene lo más importante, qué se hace y qué se piensa con eso que pasa, y aparece esa voz, que es como una consciencia que no sabe nada, que no es moralista, ni superior, que es tan humana como los personajes y que puede confundirse y fallar otra vez, en su única función clara en el camino, entender o aprender algo que puede volver a ajustarse, es decir, no será nada definitivo”, dijo.

Añadió que, la literatura exige recursos literarios, exige creatividad e inventiva para transformar algo cotidiano en interesante, aunque también señala que es un reto enorme entender las complejidades de la existencia humana desde donde se expresa la vida, y llevar al lector a ese universo complejo, de manera sencilla y diáfana, pero con esa extraña sensación de que está descubriendo algo nuevo, aunque realmente no sea así.

Martha coincide con muchos escritores que aseguran que la realidad supera la ficción y que la labor del escritor a veces se reduce a transcribir lo inverosímil, “ es un reduccionismo lleno de modestia, pero tiene algo de razón”, al final los personajes terminan siendo muy de carne y hueso con sus dolores y emociones al desnudo. Las historias ahí narradas pueden no ser ajenas para los lectores, y eso es lo cautivador, porque conecta de manera directa con sus emociones, genera un poco de curiosidad y también pueden descubrir los matices y alejarse de las generalizaciones, al percatarse de los giros que puede tener cada una.