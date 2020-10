¿Por qué leer ‘La sinfonía de los animales’?

Dan Brown, el célebre autor de ‘El código Da Vinci’, sorprende en este 2020 con un pequeño y gigante tesoro: un libro de cuentos para niños, ilustrado, y con música que él mismo ha compuesto: ‘La sinfonía de los animales’, publicado por editorial Planeta, para la serie Baobab. Las preciosas ilustraciones son de Susan Batori.

El autor cuenta en una carta a sus lectores que mucho antes de escribir historias, componía canciones desde que era un niño y nos comparte una foto suya de tres años tocando el piano. Dan Brown es hijo de padres músicos.

“Yo crecí tocando música clásica en el piano, cantando en coros y yendo a muchos conciertos.

“La música era, para mí, un santuario secreto cuando era niño. Me tranquilizaba cuando me sentía frustrado, se convertía en un amigo de confianza cuando me sentía solo, me ayudaba a expresar mi alegría cuando estaba contento y, lo mejor de todo, daba rienda suelta a mi creatividad e imaginación. Incluso, ahora toco el piano todos los días, normalmente después de una larga jornada escribiendo” dice el autor.