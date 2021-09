Premios Emmy 2021: estos son los ganadores de la gala

Por otra parte, las nominadas de Disney+, ‘The Mandolarian’ y ‘WandaVision’, no consiguieron ninguno de los premios en esta edición.

Por su parte, la plataforma Apple TV+, que no tiene ni dos años de vida, se ha llevado el premio a mejor comedia con ‘Ted Lasso’.

Estos son los ganadores de los Emmy:

Mejor serie dramática

‘The Crown’

Mejor actriz de serie dramática

Olivia Colman ( ‘The Crown’)

Mejor actor de serie dramática

Josh O’Connor ( ‘The Crown’)

Mejor actriz de reparto de serie dramática

Gillian Anderson ( ‘The Crown’)

Mejor actor de reparto de serie dramática

Tobias Menzies ( ‘The Crown’)

Mejor serie de comedia

‘Ted Lasso’

Mejor actriz de serie de comedia

Jean Smart (’Hacks’)

Mejor actor de serie de comedia

Jason Sudeikis (”Ted Lasso)

Mejor actriz de reparto de serie de comedia

Hannah Waddingham (’Ted Lasso’)

Mejor actor de reparto de serie de comedia

Brett Goldstein (’Ted Lasso’)

Mejor serie limitada (miniserie), serie antológica o película televisiva

‘The Queen’s Gambit’

Mejor actriz de serie limitada (miniserie), serie antológica o película televisiva

Kate Winslet (’Mare of Easttown’)

Mejor actor de serie limitada (miniserie), serie antológica o película televisiva

Ewan McGregor (’Halston’)

Mejor actriz de reparto de serie limitada (miniserie), serie antológica o película televisiva

Julianne Nicholson (’Mare of Easttown’)

Mejor actor de reparto de serie limitada (miniserie), serie antológica o película televisiva

Evan Peters (’Mare of Easttown’)

Mejor guion en drama

Peter Morgan (’The Crown’)

Mejor dirección en drama

Jessica Hobbs ( ‘The Crown’)

Mejor guion en comedia

Lucia Aniello, Paul W. Downs, Jen Statsky (’Hacks’)

Mejor dirección en comedia

Lucia Aniello (’Hacks’)

Mejor dirección en miniserie o telefilme

Scott Frank (’Gambito de dama’)

Mejor guion en miniserie o telefilme

Michaela Coel (’Podría destruirte’)

Mejor serie de animación

Primal (’Adult Swim’)

Mejor especial de variedades (pregrabado)

‘Hamilton’

Mejor especial de variedades (en directo)

Stephen Colbert’s Election Night 2020: Democracy’s Last Stand Building Back America Great Again Better 2020

Mejor reality concurso

‘RuPaul’s Drag Race’

Mejor talk show

‘Last Week Tonight with John Oliver’ (HBO)