Primeros ganadores del Festival de la Leyenda Vallenata 2020

El Festival de la Leyenda Vallenata sigue su curso en 2020 en Valledupar, en medio de tapaboca y medidas de bioseguridad, y ha revelado los nombres de sus dos primeros ganadores, se trata de Iván René Becerra Narváez y Augusto Carlos ‘Tuto’ López Barrios.

Rey Aficionado

El joven Augusto Carlos ‘Tuto’ López Barrios, a sus 21 años, se llevó el galardón del concurso Conjunto Típico Vallenato, categoría aficionado, de la versión 53 del Festival de la Leyenda Vallenata.

El estudiante de octavo semestre de derecho, consiguió el primer lugar tras enfrentarse en la final a los acordeoneros Edgardo Alonso Bolaño Gnecco, de Riohacha, La Guajira, y Jorge Alfonso Vergel Vargas, de Ocaña, Norte de Santander, quienes obtuvieron el segundo y tercer lugar, respectivamente.

“Ha sido un arduo trabajo, tengo más de siete años de estar deseando esta corona... Mi principal maestro fue Miguel Antonio López y alrededor del festival, en los concursos, me guió Alvarito López. Toco música de Román, de ‘El Debe’ y ‘Poncho’ López, de todos ellos siempre he agarrado lo mejor y he creado un estilo diferente”, expresó el Rey Vallenato Aficionado, Augusto Carlos López.

El nuevo rey Augusto Carlos ‘Tuto’ López Barrios hace parte de la tercera generación de la Dinastía López, considerada una de las más destacadas del folclor vallenato. Reside en La Paz, Cesar, y es hijo de Augusto César López Mieles y Marta Patricia Barrios Pertuz.