Protagonista de ¿Y dónde están las rubias?, Marlon Wayans, negó segunda parte del film

A pesar de que el actor Terry Crews aseveró en días pasados que se estaba trabajando en la secuela de la popular película de 2004 ‘¿Y dónde están las rubias?’, Marlon Wayans, uno de los protagonistas de la mencionada producción, afirmó en su cuenta de Instagram que eso “aún no” es cierto. (Lea aquí: ¡Confirmado! Habrá segunda parte de ‘¿Y dónde están las rubias?’)

“Mi cara cuando @terrycrews le dice al mundo que ‘¿Y dónde están las rubias 2’ está en marcha y todavía no tenemos un acuerdo al respecto”, escribió Wayans.

Crews había aseverado el pasado 2 de julio, mientras participaba en el programa ‘Watch What Happens Live with Andy Cohen’, que había hablado sobre la secuela de la cinta. “Me dijo: ‘¡Vamos a hacerlo! Ya lo estamos poniendo en marcha’”, declaró el actor.

“Ahora cada fanático en el mundo me envía un mensaje preguntando con entusiasmo, ‘¿¡Esto es cierto!?’ Umm... ¡No! No todavía”, se puede leer en la publicación de Marlon, quien interpretó en el filme a Marcus Anthony Copeland II y la ‘falsa’ Tiffany Wilson.

Aunque la publicación no descarta del todo la segunda parte de la película, por lo pronto sigue sin existir una respuesta clara sobre la posibilidad real de que exista la secuela de la cinta de comedia, que el año de su estreno fue la más taquillera de su género a nivel mundial.