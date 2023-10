¡Repleto! Así se vivió la función gratis de teatro en el Adolfo Mejía

Más de 500 personas se dieron cita en el majestuoso Teatro Adolfo Mejía para disfrutar de las puestas en escena de grupos de teatro y de danzas, que hacen parte del Programa Puertas Abiertas, Teatro Incluyente. Cientos de jóvenes amantes del arte llegaron este importante escenario de la ciudad como una muestra de la fuerza que las nuevas generaciones le están dando a una parte de las artes escénicas del Distrito de Cartagena.

El pasado 24 de octubre, el público asistente se emocionó y se deleitó con las diferentes áreas artísticas. La Asociación Cultural Teatro Estable El Aguijón, dirigida por Carlos Ramírez Quintero, que presentó la obra Ariosta de Burdeos, Holocausto de una Ciudad Marinera.

De igual forma, Lab 7 Compañía Escénica, deleitó a los asistentes con la obra Memoria, que posee una narrativa conmovedora basada en historias reales, dirigida por Seb Garmen, quien expresó: “estar en una convocatoria como estas que busca fortalecer favorecer la cultura, el teatro, las artes vivas en una ciudad como Cartagena donde la construcción de público resulta a veces un poco complicada. Me parece una iniciativa que no podíamos dejar pasar. Estamos muy contentos de poder estar aquí”. Lea aquí: Cómo vivir de las artes escénicas y no morir en el intento?

Por su parte, los grupos de danzas que ofrecieron espectaculares presentaciones fueron la Corporación Artística y Cultural Apsara, bajo la dirección de Jose Gregorio García Silgado, quienes hicieron muestras de danzas de la India; y la Corporación Cultural Kymbalá, dirigida por Jhon Delgado Banquez, con su puesta en escena Reminiscencias del folclor colombiano.

Programación 25 de octubre

Los cartageneros podrán asistir nuevamente hoy al Teatro para ser parte de un concierto de música urbana, a las 6:00 de la tarde. La entrada es libre hasta completar aforo. Lea aquí: Vive la salsa a tope en la octava versión del Festival Cartagena en Clave

Música:

-Las Emprendedoras de la Champeta

-Mery Lionz

-Los Buenos Muchachos

Cine:

-Cortometraje Akelarre Videodanza, de Luis Rincón Largo

-Cortometraje Candidato Impopular, de Liliana Álvarez Santacoloma