‘Rirri y Menchi, amiga’, la tierna historia sobre el valor de la amistad

Hace varios años, más o menos en 2004, tenía dos mascotas: una perrita schnauzer llamada Menchi, y una cotorrita a quien le puse Rirri, que fue un regalo de mi hermano. Se veían tan graciosas juntas porque la cotorra se le comía la comida y se bañaba en el agua de la perra, la una jugaba a picarle las paticas y la otra a no dejarse... Las cotorras no hablan igual que un loro, pero Rirri llamaba a la perra... todas esas anécdotas me llevaron a escribir el cuento de ‘Rirri y Menchi, amigas’. Lo creé cuando visité a mi hermana en Estados Unidos, yo le echaba los cuentos de mis mascotas, y ella me decía que debía escribir un cuento y así empezó todo.

¿Quienes fueron tu inspiración?

Mis sobrinas. Tengo varias, pero las que más me inspiraron fueron las más chiquitas, que ya crecieron: Natalia, Catalina y Andrea, porque ellas se la pasaban en mi casa. Un día llegaron a ver un circo de Rirri y Menchi, incluso tengo otro cuento de las mascotas que se llama ‘Circo’, pero no los he publicado.

Yo viajé mucho como misionera en el Barco Logos Hope, que es una ONG cristiana donde trabajé, entonces después pasé muchos años en casa donde mis sobrinas me decían que escribiera más cuentos de Rirri y Menchi. Hice varios cuentos, uno de esos la versión de ‘Amigas’, que está basado en todas esas anécdotas reales, pasando a un segundo plano que es la cotorra quien cuenta la historia.

¿Cuántos cuentos son?

Después de ese hice otros cuentos. Prácticamente tengo una colección de cuentos nuevos pero solo he publicado el primero. Pensé que este año era un buen provecho para no dejarlo en el computador, pero de vez en cuando imprimía unos cuentos, los regalaba a niños de una fundación, entonces me puse las pilas. Regresé a Colombia del viaje misionero y me propuse sacar adelante el proyecto, entonces se metió la pandemia y aproveché para escribir.