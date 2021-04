“Saco el oro de las mujeres”: Carolina Parada

Desde niña, supo que tenía una misión muy grande que cumplir: ayudar a otras mujeres a descubrir su grandeza. Carolina Parada Gómez no ha padecido dificultades graves y eso no le impide nutrirse de sus experiencias y testimonio de vida, por el contrario, quiere decirle a gritos a esa otra mujer que alcanzar la felicidad y el éxito sí es posible.

¿Qué será lo que tiene Carolina que, con solo mirar a una mujer, sabe lo que necesita y por qué?

Desde hace tres años, esta bumanguesa se ha dedicado a realizar mentorías y a atender a mujeres para ayudarlas a crecer a nivel laboral y espiritual. Y lo hace con una profunda convicción... nunca es tarde para que los demás empiecen a pulir sus talentos.

Dentro de su trayectoria y certificaciones como empresaria, emprendedora, entrenadora de vida y capacitadora, Carolina alcanzó un bagaje impecable en el mundo de la academia. Pero aquí viene lo más importante: sus logros, y no se trata de recibir un trofeo o un título, sino del don de ayudar a superar a los demás. Entre las mujeres que ha conocido, se dio cuenta de que muchas de ellas tienen una venda encima que no las deja avanzar: con vidas a medias, fracasos emocionales, que no prosperan, sin abundancia, que sienten que han fracasado como madres, y muchas otras historias.

Todos esos episodios, quizá, suenen muy abrumadores en una persona, pero existen y Carolina se preparó para esas situaciones. Por eso es conocida como "la que saca el oro que cada mujer lleva dentro".