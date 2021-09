Se estrena ‘Tantas almas’, la película grabada en el sur de Bolívar

La película de ficción del director colombo-belga Nicolás Rincón Gille, ‘Tantas almas’, reconocida con el Premio del Jurado, en el festival D’Annonay en Francia, se estrenará en la cartelera de cine del país a partir de este jueves.

Una de las películas colombianas con mejor crítica que ha tenido en el último año en las proyecciones, presenciales y virtuales, de los múltiples festivales internacionales de cine en los que ha estado. (También le puede interesar: La película filmada en Simití que representará a Colombia en los Goya)

‘Tantas almas’, que se estrenaba en marzo del 2020 pero que no alcanzó a llegar a las salas de cine colombiano por cuenta del aislamiento obligatorio ante la pandemia del Covid 19, cuenta la historia de José, un pescador del sur de Bolívar, que tras conocer el asesinato de sus hijos Dionisio y Rafael, por parte de los paramilitares, emprende en solitario la búsqueda de sus cuerpos para darles sepultura y evitar que se conviertan en almas en pena, a sabiendas de la prohibición de los violentos de recuperar cadáveres.

“Ese premio es muy especial para nosotros, porque hace revivir la película tras un año de intentar estrenarla en Colombia, a donde esperamos llegar en el segundo semestre de este año”, expresó su director Nicolás Rincón Gille, quien destaca también que en el recorrido internacional, la película ha generado muchas conversaciones, en torno a la situación de Colombia, el trayecto de José y la arriesgada apuesta cinematográfica.

“Aunque ‘Tantas almas’ es una historia que nace en Colombia, en una zona golpeada fuertemente por la violencia y el abandono del Estado, que busca representar la guerra paramilitar en lugar de explicarla y darle rostro y nombre a los centenares de desaparecidos que fueron arrojados a los ríos o enterrados en fosas comunes, es leída perfectamente por públicos de otros países”, agregó el director. (También le puede interesar: Película colombiana recibe Premio Alemán de Fotografía de Cine)

Además del Festival du premier film D’Annonay en Francia, ‘Tantas almas’, producida por Medio de Contención Producciones y rodada en el municipio de Simití en el sur del departamento de Bolívar, ha estado en otros importantes festivales del mundo, como los de San Francisco en Estados Unidos; Transilvania en Rumanía, Taipei en Taiwan y Spirit of Fire en Rusia, ente muchos otros.

‘Tantas almas’ representará a Colombia en los próximos Premios Goya, siendo una ficción para contar la travesía de un padre por recuperar a sus hijos asesinados, buscando salvar sus almas, en medio del dolor y la impotencia de no haberlos podido proteger.

Fueron muchas las vivencias que el director Nicolás Rincón Gille escuchó del relato de mujeres víctimas de la violencia paramilitar en Colombia, mientras hacía Los abrazos del río, el segundo largometraje documental de su trilogía Campo hablado y a pesar de lo dolorosas que resultaban, logró mantener a flote su espíritu de lo que él llama una “descarga emocional de sus terribles historias”. (Lea también: Lo que debe saber de la serie de Marvel sobre ‘Hawkeye’)

Las experiencias de esas mujeres eran impensables y él no podía hacer más que ofrecer su mejor calidad de ‘escucha’. Sin embargo, eso no fue suficiente cuando conoció la historia de Nelly, porque ahora ni siquiera tenía la posibilidad de ser un invitado de piedra detrás de una cámara para documentar este relato.

“A ella, como a tantas otras mujeres de la región, le habían asesinado dos hermanos que enseguida fueron arrojados al río. Pero su historia no acababa allí, apenas empezaba con el periplo de su padre, un pescador de toda la vida, que decidió inmediatamente partir en búsqueda de los cuerpos, sabiendo que tenía pocas posibilidades de lograrlo y, sobre todo, que estaba arriesgando su propia vida. Su decisión no era una cuestión de coraje, sencillamente no tenía otra opción”, explicó el director.

Y agregó, “la violencia paramilitar había sido programada en todos los campos, incluso en el imaginario: no bastaba con asesinar, no bastaba con desaparecer, no bastaba con prohibir la pesca de los cuerpos que bajaban por el río. Los seres queridos habían sido desaparecidos de tal forma que su muerte quedaba en duda, impidiendo el duelo y por ende la posibilidad de seguir adelante reconstruyendo la vida de quienes se quedaban”.