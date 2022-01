Señal Colombia revelará los secretos de la medicina indígena ancestral

Doce episodios hacen parte de la serie documental que buscar rescatar el valor de la medicina utilizada por los indígenas propios de Estados Unidos, México, Colombia, Perú, Bolivia, Paraguay, Brasil y Chile, y que son testigos de cómo el desarrollo de las ciudades arrasa y amenaza los bosques, las montañas, los ríos y cada integrante de la naturaleza, lo que los lleva a compartir sus conocimientos.

Se trata de ‘Secreto ancestral’, producido por 4direcciones de Colombia y CNTV de Chile y grabada entre 2019 y 2020, y que estrenará Señal Colombia, en la que, ante la amenaza de que el “desarrollo y el progreso” arrasen con su entorno, los guardianes de la medicina ancestral, deciden compartir los secretos que pueden ayudar al mundo a recuperar su salud. Lea también: Video: filmarán película inspirada en Pambelé en una vereda de Bolívar.

La serie sigue una ruta, no lineal, de pueblos indígenas ubicados a lo largo y ancho de todo el continente americano. El recorrido empieza en Bolivia con la comunidad Aimaras y sigue en Chile con los Pehuenche, en Paraguay con los MBYAS, en México con los Mayas, en Brasil con Huni Kuin, en Perú con Q´ero, en Estados Unidos con los Lakota, en Colombia con los Muinane y los Wayuú, en México con los Zapotecos y Mazahua y finaliza en la Isla de Pascua con los Rapa Nui.

Cada una de estas comunidades abre sus puertas a los realizadores y, de paso, a los televidentes, para mostrar los secretos de las medicinas ancestrales que han pasado de generación en generación durante siglos y que, a diferencia de la industria farmacéutica moderna, no cura las enfermedades, sino que preserva la salud.

Cabe resaltar que estas medicinas, a base de plantas, reflejan el valor cultural de cada pueblo; algunas están amenazadas bajo el pretexto del desarrollo y otras están cargadas de enunciados negativos por culpa del hombre occidental.

“Estas personas no están en el pasado, son contemporáneos, habitamos el mismo tiempo. Todo lo que pasa nos compete a todos, pero ellos tienen respuestas que son muy importantes porque están ligadas a la conversación con lo no humano a través de los rituales”, dijo Diana Rico, quien dirigió los dos capítulos colombianos de la serie junto a Richard Décaillet.

‘Secreto ancestral’, que se emitirá cada viernes a las 9:30 de la noche por Señal Colombia, no es un programa periodístico, sino un documental, por lo que no se busca una verdad sobre qué es bueno o no para la salud física y mental, sino que hace un homenaje a la riqueza del conocimiento indígena y presenta cómo, a través de un intercambio recíproco, tanto los habitantes de las grandes ciudades como los indígenas pueden beneficiarse de la práctica ancestral.