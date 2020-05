Sigue abierta la convocatoria 2020 para el sector literario

Novedad

Como novedad, el Ministerio convoca por primera vez en simultánea el Premio Nacional a Novela Inédita, con un reconocimiento de $40 millones, y el Premio Nacional de Novela Publicada con una bolsa de $60 millones.

El Premio Nacional a Novela Inédita busca visibilizar nuevas propuestas en este género. La obra debe ser inédita en su totalidad y de tema libre, es decir no haber sido publicada en un medio o plataforma digital ni un medio impreso total o parcialmente, no haber sido premiada en otros concursos, ni estar participando en otras convocatorias. No podrá́ tener compromiso con ninguna institución, empresa o editorial. Se otorgará un premio único e indivisible y la publicación de la obra ganadora. La fecha de cierre de este nuevo premio es el 21 de julio de 2020.