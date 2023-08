¿Sin plan? Hoy se presenta en Cartagena el documental ‘El rojo más puro’

Ha explicado que su propósito inicial era buscar la respuesta de por qué su propio padre, quien era militante de ese partido político, no podía regresar a su propio pueblo, San Onofre (Sucre).

“Justo cuando estaba en esas, a él le hacen un atentado y a mí eso me hizo pensar mucho, porque me di cuenta de que yo no estaba hablando de un asunto del pasado, sino del presente, y que tenía que filmar lo que estaba sucediendo en el presente. Y luego la vida misma me llevó a convivir con mi papá. Esa realidad transformó la película, porque fui descubriendo que, evidentemente, había un montón de fracturas producidas a raíz de la militancia política de mi papá”, confesó al periodista José Vicente Guzmán. Entrada libre.