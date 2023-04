La artista Sophia Vari expondrá sus esculturas en Nueva York

Sophia Vari es una artista visual reconocida por sus esculturas policromadas, óleos, collages y acuarelas, nacida en Atenas, Grecia, que ha explorado a profundidad el ámbito del espacio dimensional, ya que sus formas geométricas matizadas reflejan la relación entre la construcción del espacio físico y la historia del arte. Su trabajo está basado en el cubismo, artefactos olmecas, esculturas griegas antiguas y por la influencia del artista Piero della Francesca. Le puede interesar: Libertades, guerra y memoria: 3 libros que se presentarán en la FILBO 2023

La exposición se hace posible gracias al impulso de la Galería Nohra Haime de Nueva York, en colaboración con el Comité de escultura de Park Avenue (The Fund for Park Avenue) y el programa Arte en los parques (Art in the Parks) de los Parques de la ciudad de Nueva York (NYC Parks).