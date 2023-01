¡Suspenso y acción! La película asiática que es sensación en Netflix

El director es Masato Harada, conocido por ser uno de los cineastas más aclamados en Japón. Hasta entonces el filme ha tenido pocas críticas, razón por la que todavía no cuenta con puntuaciones oficiales en las plataformas más conocidas, y aunque no se ha ganado las mejores recomendaciones tras las reacciones que ha recibido, no ha sido impedimento para ocupar el importante lugar que tiene en Netfllix.

Los protagonistas son Junichi Okada, Kentaro Sakaguchi y Mayu Matsuoka, quienes se encargan de darle el suspenso de principio a fin a esta película que ha obteniendo más de 3.09 millones de horas vistas a lo largo de 10 países.