Terry Gilliam, ese Quijote vino a maravillarnos

El nombre de Cartagena de Indias lo lleva a viajar en el tiempo y tropezarse en cinco centurias, con la ciudad mítica de Macondo, que compite con Cartagena de Indias, pero esta le lleva una ventaja: la magia no tiene que inventarse. Solo se vive frente al mar. Y es Cartagena de Indias la ciudad a la que alguna vez soñó venir uno de sus personajes predilectos: el autor de El Quijote. Y es la ciudad a la que vendrá Terry con sus películas.

La vida me da una sorpresa en este viernes luminoso de marzo: poder conversar con él, aunque brevemente, gracias al Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias (Ficci) , que le entregará la estatuilla de la India Catalina en 2021, cuando el festival celebra 61 años de existencia en Cartagena. (Le puede interesar: Ficci 2021: bajo luz de la luna llena)

La primera referencia de su nombre fue su película El rey pescador o El pescador de ilusiones (1991), ganadora del León de Plata, un filme que me embrujó con la actuación de Jeff Bridges y Robin Williams. Las imágenes de ese mundo marginal y de los marginados, que interpela lo convencional, nos revela que debajo de los cartones de los hombres de la calle, hay un corazón latiendo, una vida por revelar y contar. Y bajo la pupila de Terry Gilliam, es una historia maravillosa convertida en arte. Esas imágenes siguen intactas en mi memoria, como el filme Los caballeros de la mesa cuadrada y sus locos seguidores (1975), dirigida por Terry Gilliam y Terry Jones, una película icónica del cine mundial que desacraliza la Inglaterra medieval y los estereotipos de la sociedad. El humor es su herramienta para desnudar el alma de la sociedad y la condición humana. También el filme El secreto de los hermanos Grimm (2005), con la actuación de Matt Damon y Heat Ledger. Allí Terry Gilliam nos muestra la crueldad de los cuentos tradicionales europeos que han sido etiquetados de literatura infantil, donde el lobo feroz sigue devorando a sus criaturas, con caperuzas rojas y de cualquier color. Uno de sus filmes, que es una obra maestra del culto en el cine mundial, es Brazil , en la que actúan Jonathan Pryce, Robert de Niro, Kim Greist, Bob Hoskins, filme inspirado en la novela 1984, de George Orwell. Esa película ganó dos nominaciones a los premios Óscar, a mejor dirección artística y guion original, y ocupa el puesto 83 de las 100 mejores películas de la historia. El mismo director ha expresado que esa película integra lo que él ha denominado Trilogía de la imaginación: Los ladrones del tiempo (1981), Las aventuras del barón Munchausen (1988). En las tres películas plantea el reto de preservar como un pájaro feroz frente a todas las jaulas, la libertad de pensar en un mundo que busca la globalidad y homogeneidad de pensamiento. Terry se inició en la BBC en 1969 con un programa humorístico de sketches, germen de lo que sería el grupo Monty Python , en el que él era el animador. Dibujaba y recortaba imágenes, muchas de ellas de álbumes familiares y creaba pequeñas y conmovedoras historias llenas de humor en las que se conjugaban imágenes e ideas. (Le puede interesar: Festivales virtuales o suspendidos, lo que pierde la economía de Cartagena)

La peste de soñar

El cine logra desafiar el tiempo y el espacio, y también la pandemia.

Lamenté desde un principio no saber inglés para conversar con Terry Gilliam, pero gracias a mi sobrina Elizabeth Fortich he podido acercarme al pensamiento y sensibilidad de este gran cineasta. La conversación fue fluida e interesante, y él se sintió en casa, como si recibiera la visita de unos vecinos cercanos, nada virtuales. Y en su primer saludo soltó palabras en español para celebrar el color amarillo carnavalesco de mi camisa, un color que uso para ahuyentar sombras y disipar dudas. Y le hice la primera pregunta, demasiado seria y coyuntural, sobre qué podemos aprender como lección humana y artística de esta pandemia no solo para la vida sino también para el cine. Y por supuesto a Terry, que es un artista y escritor, un apasionado investigador de las historias medievales, le interesa esta historia que está viviendo la humanidad con la pandemia: los miedos humanos, el miedo a morir, el cerco de la fatalidad, pero él parece indestronable y blindado gracias a su espíritu y a su vocación de quimeras. Tiene deseos de que todo pase pronto para verle las caras a la gente.

Confiesa que no le gusta mirar sus propias películas después de realizarlas, porque es tan perfeccionista y es capaz de seguirlas corrigiendo. Cree en el humor que abre puertas a la imaginación y a las realidades del mundo, pero él dice que ha tenido problemas cada vez que abre la boca para decir algo. El ser humano no soporta que le digan verdades profundas. Él se siente confabulado con el espíritu de Don Quijote, porque es la criatura que pone a soñar a la humanidad. Realizó el documental Perdido en la Mancha para conmemorar cuatrocientos años del libro de Cervantes. Y continuó en la aventura delirante de filmar El hombre que mató a Don Quijote, que culminó el 4 de junio de 2017, y se presentó en el Festival de Cine de Cannes en 2018.

El mundo, según él, necesita de quijotes, pero ese mundo contemporáneo está más cerca a Sancho Panza, que es más pedestre y cotidiano. La humanidad es un retrato de quijotes y sanchos. Los dos se necesitan y complementan. Cuando Don Quijote está en su lecho de muerte, recupera su cordura y se vuelve Alonso Quijano, se convierte en otro Sancho Panza, y Sancho Panza, viendo la conversión brutal y desencantada de Don Quijote, se vuelve quijotesco, él reclama la locura como complemento de la cordura, para seguir inventando aventuras y soñar con los reinos imposibles. (Lea además: Ficci busca llevar cine al aire libre por todo el país)