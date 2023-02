The Flash, Fast X y más: los trailers más esperados del Super Bowl 2023

- Transformers: Rise of the Beasts

Mario y Luigi, los plomeros más famosos de los videojuegos, llegan a la pantalla grande con la nueva película de ‘Super Mario Bros’.

Tras la reciente ola de películas y series basadas en videojuegos, como sucedió con Sonic (2020-2022), Uncharted (2022) y The Last of Us (2023), Mario también busca su oportunidad de brillar con una nueva película animada fielmente adaptada al mundo de los videojuegos de Nintendo.

- Scream 6