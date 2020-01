“Todos a gozar el Carnaval hasta que el cuerpo aguante”: Isabella Chams Vega

En Barranquilla Se Vive Así’, fue una idea original de Marcela García Caballero, Reina del Carnaval 2016, y tudo la dirección artística de Xenia Fernández y producción musical de Robinson Liñán.

Selva Africana, Cumbión de Oro, Fuerza Negra, Congo Reformado, Mamba Africana, Escuela Alma de Danza, Escuela Mónica Lindo, Escuela Matuna, Compañía Express y el Grupo Destellos fueron los grupos que acompañaron a la reina en el show para los más de 10.000 personas que se congregaron en la plaza de La Paz.

El espectáculo finalizó con las danzas, cumbias, comparsas y disfraces que engalanan nuestro Patrimonio, para mostrar porqué es que en Barranquilla se baila y se vive así.

Hay que anotar que Isabella, para este gran evento lució una creación de Alfredo Barraza, inspirada en la Comparsa Selva Africana.

La lectura del decreto

BANDO 2020

Yo, Isabella Chams Vega, Reina del Carnaval de Barranquilla 2020, y descendiente de la gran poetisa Meira DelMar, con el poder que me concede el Dios Momo, vestida con la selva africana que llevo en mi corazón y rugiendo con esta sangre barranquillera que corre por mis venas, esta noche frente a esta Plaza de la Paz, ordeno, dispongo y mando.

DECRETO NÚMERO UNO

Que este primer Carnaval de la década

Sea verdaderamente un veinte de veinte

Los quiero ver en la calle mi gente.

Gozando con el picó a todo timbal.

Azotando baldosas con los pies.

Champeteando hasta que les duele la rodilla

Pero así tipo bien pegao’ pegaito’ como brillando hebilla.

Mejor dicho, cobraré peaje pal que se quede en la silla.

Porque desde que lo dijo nuestra inolvidable Shakira,

Tenemos una labor de maravilla,

Demostrarle al mundo cómo es que se baila así en Barranquilla

SEGUNDO DECRETO

Pa’ que negarlo si es verdá.

Estamos como full de moda, ¿no?

Qué dónde va a ser el evento del BID, aquí

Qué cuál es que es la casa de la selección Colombia, aquí

Qué dónde se va a jugar la final de la Copa América, oye que aquí

Por eso es que cachaco que se respete y que esté ardío comienza con el cuento de:

No que el calor, que hablamos muy duro, que no hay na’ que hacer, que somos vagos..

Ajoooo pero eso es porque están por allá y no han venido. Déjalos que pisen esta tierra, que se dejen contagiar de la alegría de su gente, que vean lo camelladores que somos, que vayan a una verbena pa’ un pasito tun tun, que den una vueltica por el Malecón, que se tramen con el hablaito rápido y con el ‘ajá’, a pesar de que ajá nunca van a saber bien cómo es que se usa el ajá porque ajá, pero sobre todo, déjalos que vengan en pleno Carnaval, pa’ que veas que al cuarto día de tanto gozar, están mandando todo todito lo que pensaban pal desastre, y en palabras de mi leona mayor, comienzan a gritar a todo pulmón: Ay me transformaste

TERCER DECRETO

A mi Junior del alma,

Nada que reprocharte Papá.

Nos quitaron la sed de gloria,

Nos devolvieron la ilusión,

Nos convirtieron en el bicampeón.

Así que antes de cualquier vaina, pido un aplauso grande pal autor de esta hazaña,

Al Barranquillero nacido por accidente en Uruguay,

El grandioso Profe Julio Comesaña

Pero eso sí, ni crean que por eso nos vamos a conformar. No señor, olvídense.

Se los voy diciendo de una vez,

Y que Borja lo oiga como es,

Pónganse las pilas, porque aquí los queremos con la diez

CUARTO DECRETO

Pa’ gozarse esta fiesta no quiero excusas

Ay me duele la cabeza

Ay tengo hinchaos los pies

Ay se fue la luz y no pude hacerme sino mitad del blower

Ay no tengo plata y no encuentro un viejo a quien pelar

Déjense de tanto pero,

no quiero ni aburrios, ni complicaos, ni bochincheros

Na’ de eso hace parte de la verdadera esencia del barranquillero.

Y créanme que esta fiesta ninguno aquí se lo va a querer perder.

Porque durante mi Carnaval,

Semejante rumbón vamos a formar

Oíganlo bien, es más, lo voy a repetir

Porque durante mi Carnaval,

Semejante rumbón vamos a formar

Que ni Electricaribe nos lo va a poder apagar.

QUINTO DECRETO

No puedo terminar sin decirles que cuando yo hablo, no hablo sola. Porque a mi lado tengo a mi familia real, al Rey de las fachadas carnavaleras y de los cumbiamberitos de Buenos Aires, mi Momo mi llave, Alcides Romero, porque tengo a mi Reinita bailarina Miranda, que ustedes vieron, bailando deja a más de uno mal parqueao, porque tengo a mi Reyecito tramador Isaac que con su dulzura y sabrosura enamora a la que quiera. No hablo sola porque a mi lado tengo a las 32 J UNO del sinverguenza de mi Joselito. Mis hermosas reinas populares, con quienes tengo el placer de vivir día a día esta experiencia. Y no se preocupen, que yo a Jose lo comparto, pero ojo, lo comparto todo, después de que lo enterremos, divido las deudas en 32 y y les tiro a los pagadoarios también. Y cuidao con pensar en volarse, porque conmigo no hay fuga que salga bien.

Pero sobre todo, no hablo sola porque tengo el honor de representar aquí las voces de los verdaderos protagonistas del Carnaval, nuestros hacedores, nuestros bailarines, nuestros músicos. Porque he hecho parte de un grupo folclórico, lo sé. Sé lo que valen, sé lo que les cuesta, y sé lo que significa. Y por eso, quiero que hagan una bulla para ellos, que se oigan en todas partes, porque se lo merecen y porque gracias a ellos, esto sigue vivo y no morirá nunca.

Y con esta energía linda, termino este último decreto. Sueñen en grande, vivan al máximo, congelen los problemas y disfruten de esta fiesta. Porque a partir de este instante, esto es hasta que el cuerpo aguante. Barranquilleros, visitantes, carnavaleros, les doy la bienvenida al Carnaval de Barranquilla 2020, el Carnaval de la gente, por la gente, y pa que lo viva la gente. Rújanlo conmigo, porque el carnaval 2020 es: pa que lo viva la gente.

No así no, otra vez, como leones: Porque el carnaval 2020 es; pa que lo viva la gente.