Toño Beltrán, la bella música que nos deja

“Fue un buen hombre, no por muerto, sino porque su vida la escribió con honestidad, disciplina, cumplimiento, como artista y como artesano. Era un hombre de palabra, serio, de una calidad humana y un hombre centrado en su familia. Era el extraordinario sastre que le confeccionaba a Julio Mario Santo Domingo. Para un empresario que pasaba volando los cielos del mundo, elegir a Antonio Beltrán no era por otra cosa que por su altísima calidad y su puntualidad”, dice Enrique Luis Muñoz Vélez, quien lo evoca viviendo en el barrio de Torices.

Toño resuena en el tiempo

Germán Fonseca Castillo evocó en 2009 la nostalgia luminosa y rítmica de Toño Beltrán y su orquesta, y el impacto de su música en las fiestas de noviembre para celebrar la Independencia de Cartagena y en los viajes turísticos desde el Muelle de los Pegasos. La nostalgia de una ciudad inexistente, pero viva en los recuerdos, es recuperada por Germán en su texto que alude a Toño Beltrán:

“Ya no vienen a la ciudad las orquestas internacionales de renombre, ya no se organizan bailes populares, no se arman inmensas casetas de más de una hectárea techada, ya los clubes sociales no organizan fiestas con nombres pintorescos que terminaban bien salido el sol. Esos sucesos no se repetirán, aunque sobrevivan personajes locales que fueron sus protagonistas de primera línea, como es el caso de Antonio Beltrán, el famoso Toño...; sí, el mismo de Toño y su combo, el de Toño y su orquesta, que apertrechado con su arsenal de música espera revivir las épocas cuando hacía delirar a los bailarines de todas las edades”.

Esa nostalgia se despertó cuando Germán vio una vieja fotografía que el músico regaló a la Fototeca Histórica de Cartagena, que revivía instantes de los años sesenta, gracias a su música. Y la imagen lo llevó a escuchar la silenciosa voz del tiempo en los rostros de los músicos: Andrés Vega Toño, el bajista y cantante Nando Barrios, con su pinta de galán del cine mexicano, y Hugo Alandete, uno de los mejores soneros del Caribe, Andrés Vega, Pacho Fortich, Toño Latorre.

Si una imagen es capaz de despertar tiempos, el mejor homenaje a Toño Beltrán ahora, que ha partido, es seguir escuchando su música. También el álbum de la memoria sonora va a interpelar los tiempos.

Al mirar con lupa otra foto, Germán vería otra vez episodios que enriquecen esta postal sobre la existencia de un artista en la vida y en la memoria de los cartageneros que tienen hoy más de cincuenta años. Allí se despertará al conjuro de la imagen en blanco y negro, los músicos: Andrés Vega, Hugo Alandete, Nelson Barranco, Carlos Meléndez, Fidel Ortiz, Benjamín Sarante, Nando Barrios, Pedro Fortich, Aníbal Montero y Toño. “Eran las noches legendarias de la caseta Tropicana, La Matecaña, La 3 Esquinas, la caseta del Hotel Americano y la del Hotel Caribe, en cuyos ámbitos resonaron la orquesta de Toño, Michy Sarmiento y su Combo Bravo, Los Platinos, El Supercombo de Edmundo Villamizar, Alejo Durán y su conjunto, Alfredo Gutiérrez y Los Caporales del Magdalena, Los Corraleros de Majagual, Los Gaiteros de San Jacinto, Los Graduados con Gustavo Quintero, Los Hispanos con Rodolfo Aicardy, Pacho Galán y su Orquesta”, cuenta Germán.