Tras 25 años de su estreno, hoy regresa ‘El Rey León’ a las salas de cine

El rugido de Simba como Rey de la selva volverá a retumbar desde hoy en las salas de cine, luego de 25 años de su estreno. A diferencia de la cinta exhibida en 1994, que fue la más vista de ese año en el mundo, con una recaudación de 968.483.777 millones de dólares, la actual es live action, recreada digitalmente, tanto así que al león se le ve todo su pelaje.

En esta nueva cinta, las caras de los animales son realistas y no se parecen a las de los humanos, como sucedió en ese entonces. Y así, junto a sus fieles amigos Timón y Pumba, Simba llega a reclamar el trono vacante que dejó, tras su muerte (esa en la que tantos lloraron), su padre Mufasa.

La película, con un presupuesto de 250 millones de dólares y un elenco de voces entre las que figura la de la cantante Beyoncé (en las copias en inglés), no es un filme de animación 3D convencional, sino que combina la animación generada por computadoras y la realidad virtual.

Lo nuevo

En el rodaje se empleó una novedosa técnica: fue filmada por un equipo de técnicos que trabajó dentro de un mundo virtual en tres dimensiones.

El proceso implicó que tanto realizadores como actores utilizaran cascos de realidad virtual para “entrar” en una sabana africana artificial (la misma técnica que se usa en los videjuegos), para filmar las escenas o simplemente mirar versiones en bruto de las andanzas de Simba y sus amigos.

El equipo de producción estuvo en el parque de atracciones Disney’s Animal Kingdom para estudiar de cerca el comportamiento de leones, hienas y jabalíes, entre otros, y lograr capturar sus comportamientos y particularidades reales.

El realizador Jon Favreau hizo un safari por África seis meses antes de reunirse con Disney para hablar sobre esta producción.

Voces en vivo

Otra novedad durante el rodaje fue que los actores que pusieron sus voces a los personajes, y que generalmente graban solos en cabina y luego un ingeniero de sonido incorpora las voces, estuvieron juntos en el escenario, lo que les permitió improvisar. Este efecto, del diálogo directo entre los artistas que ponen sus voces, le da más autenticidad a las escenas, se pierde en las películas dobladas, que dominan la oferta en las salas de cine del país.

Otro componente atractivo es que las canciones El círculo de la vida y Yo quisiera ya ser rey vuelven iguales, mientras que Elton John y el letrista Tim Rice hicieron una nueva canción.

Ahora solo resta esperar si Simba logra este año, tal y como en 1994, reinar en la taquilla, una tarea bien compleja teniendo en cuenta los registros de Avengers Endgame ya ha recaudado 2.781.212.415 millones de dólares en todo el mundo.

El trono de Simba en el cine también ha sido ocupado por la melena de otros leones destacados.

Cuando Carlos Rivera se ganó el casting para hacer la voz en español de Simba en la nueva película del Rey León, pensó que no podía ser más casual. “Simba hace parte de mi vida y me volvió a elegir para darle voz”.

El cantante mexicano recuerda cómo se ganó el reality La Academia en su país cantando la canción de El Rey León, Esta noche es para amar, y “hace 8 años protagonicé en España el musical de esta película y adivina cuál papel hice: Simba. Ahora le doy voz a este personaje que ya me dirás si lo conozco bien”.

Originario de Huamantla, Tlaxcala, Carlos Rivera, de 33 años, comenzó a forjar su carrera después de ganar el concurso de canto en 2004. El año pasado lanzó su disco Guerra y actualmente se encuentra de gira en España. En medio del tour conversó con EL COLOMBIANO sobre este proyecto de hacer que Simba hable español.

Después de meses de trabajo ya El Rey León se estrena en todo el continente...

“Ha sido un regalo llegar a esta película, la cinta de Disney más amada por todos, me atrevo a decir. Era una gran responsabilidad para quienes íbamos a formar parte de este proyecto. Cuando la vi terminada me robó el corazón. Mucha gente está a la expectativa. Yo personalmente tenía muchos temores, de cómo lo iban a hacer, de qué manera se iba a replantear una historia que todos conocemos tanto. A mí me sorprendió y emocionó ver la película, hicieron un trabajo tremendo, lograron transmitir las emociones de un animal, las miradas, el respirar, el movimiento del pelo, es increíble”.

¿Cuál fue el mayor reto de hacer la voz de Simba en español?

“Estuvo en que después de haber hecho por tanto tiempo el papel de Simba en teatro me enfrentaba a hacerlo en cine. Aunque los diálogos son muy parecidos no son iguales y a veces me veía diciendo diálogos de teatro y el director me decía ‘no Carlos, es parecido, pero no es eso’. Perdón, me sale del alma, era lo que yo podía decir en momentos como esos, pero era muy divertido. En las canciones también me pasó, me reía mucho”.

¿Qué le dio Carlos Rivera a Simba?

“Yo he tratado de dejarle mi alma al personaje. Le presté mi voz, mi cuerpo y mi espíritu en teatro y en esta ocasión era tratar de que todo eso que aprendí de la historia del personaje se quedara plasmada. Esto será para siempre. En teatro, al final, solo la gente que me vio en teatro sabe lo que ocurrió en cada función. Ahora es inmortalizar a este personaje”.

¿Qué tanto cantó en la cinta?

“Simba canta un par de canciones: Hakuna Matata y Esta noche es para amar. Fue de hecho lo primero que se grabó y después las voces”.

¿Cuándo se le verá por Colombia ya con su carrera musical?

“Muero de ganas de ir, desde hace mucho tiempo estamos planeando hacer una parada de mi gira allá. Sabemos que hay un público que nos espera y luego de cantar en Coco (Recuérdame) y ahora con El Rey León. Espero que a más tardar el año que viene estemos por allá”.

LAS VOCES DEL REY LEÓN EN INGLÉS Y ESPAÑOL

El actor Donald Glover es la voz en inglés de Simba. Cuando hable Nala, identificarán la de la cantante Beyoncé Knowles-Carter. El actor Seth Rogen es la de Pumba, Chiwetel Ejiofor es Scar, Billy Eichner hace a Timón. En cuanto a los niños: Shahadi Wright Joseph será Nala joven y JD McCrary el joven Simba.

La voz de Florence Alfre Woodard será la de Sarabi y John Oliver le dará voz a Zazú. En español, además de Carlos Rivera están la actriz y cantante mexicana Fela Domínguez como Nala, Sergio Carranza (actor y cantante mexicano) es Pumba, Luis Leonardo Suárez (actor mexicano) interpreta a Timón, Roberto Pisano (actor y cantante mexicano) hace de Scar, Sebastián Llapur (actor argentino, nacionalizado mexicano) es Mufasa, y el artista argentino Agustín “Rada” Aristarán es Kamari.