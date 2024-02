Un argentino es finalista en los premios Sony World 2024

El argentino Jorge Mónaco fue incluido entre los finalistas a Fotógrafo del Año en los premios Sony World de Fotografía 2024, que también han reconocido a tres españoles y a un chileno entre sus preseleccionados, según anunció este martes la Organización Mundial de Fotografía en un comunicado.

Mónaco destacó en la categoría Porfolio con su trabajo ‘Portraits and Landscapes’ (’Retratos y paisajes’), en el que busca “arrojar luz sobre las vidas de la gente de grupos minoritarios, ya sea étnicos, religiosos o relacionados con el género”, como se recoge en la web de la asociación.

Además, en la 17ª edición del concurso, tres españoles y un chileno fueron preseleccionados debido a “sus trabajos excepcionales” en fondo y forma, como señalaron del conjunto de los artistas escogidos en una nota de prensa. Lea aquí: Avanzan las primeras inscripciones del Festival Vallenato

Por un lado, el español Javier Arcenillas destacó en la categoría de Medioambiente por ‘Drought’ (’Sequía’), que recoge imágenes de países de Oriente Medio en los que el agua se está convirtiendo en un bien cada vez más escaso. Entre las imágenes recogidas bajo la temática Deporte, la organización distinguió al español Luis Tato por ‘Nairobi Polo Club’, en el que el español fotografió el club de polo más antiguo en el este de África.

También en esta categoría, la asociación quiso subrayar el trabajo del chileno Lucas Urenda con ‘La Otra Patria (The Other Homeland)’, que examinó cómo influye la migración de otros países en los equipos de béisbol de Chile. Por su parte, bajo la clasificación de Bodegones, resaltó ‘Some Kind of Freedom IV: Creatio Ex Nihilo’ del español Raúl Belinchón Hueso, donde el fotógrafo retrata objetos requisados por oficiales de prisión, creados “de la nada” por los presos, según la página web de la asociación. Lea aquí: Tres largometrajes colombianos llegan a las salas de cine del país

Para la presidenta del jurado, Monica Allende, esta edición —a la que se presentaron más de 395.000 imágenes de más de 220 países y territorios, entre las que se seleccionaron 93 colecciones— estuvo compuesta de trabajos de estilos diversos y “de gran calidad”.