“Un autor debe reflejar el tiempo en que vive”: Javier Sierra

Cuando la Organización Mundial de la Salud declaró que el Covid-19 ya era una pandemia, Javier Sierra se encontraba en el estudio en España en medio del intenso trabajo de dos de sus nuevas novelas que decidió dejar a un lado, para concentrarse en un proyecto que nacería en esos días y que escribiría en tiempo récord.

Se trata de ‘El mensaje de Pandora’, una obra que nació, escribió y publicó en medio de esta crisis global, siempre teniendo en mente la responsabilidad de la voz que tiene él como escritor y la necesidad de analizar y reflexionar sobre el tiempo que vive hoy la humanidad, desde la literatura.

El autor español es consciente del riesgo que ha asumido, de buscar comprender los enigmas del mundo en tiempo real, pero había algo personal que lo impulsaba más para hacerlo: sus dos pequeños hijos.

Les cambió su mundo de un día para otro, dejaron de ir al colegio, empezaron las clases desde casa en uno confinamiento único para las nuevas generaciones. En medio de un tsunami de información, de fake news, de versiones contradictorias sobre ese virus que estaba matando a centenares de personas diariamente.

Ellos serían los primeros lectores de varios de los capítulos de ‘El mensaje de Pandora’, una obra completamente distinta a la nutrida producción literaria de Javier Sierra, ganador del Premio Planeta de Novela 2017.

Teniendo a sus hijos como sus principales lectores, no sorprende que se alejara del thriller, del suspenso y las aventuras que suelen tener sus historias, aunque una buena dosis de dichos géneros también tiene, pero es más una intensa fábula con un claro propósito didáctico, con un formato de escritura que es como una larga carta escrita al futuro.

CON PANDORA

En la historia, Arys, una joven cretense a punto de cumplir la mayoría de edad, recibe una extensa e inesperada carta de su tía. Se la escribe en Atenas al final de la última pandemia vírica que sacude al mundo. Sus páginas están escritas a mano y rememoran el viaje que hicieron al sur de Europa. Esa serie de lugares, momentos y anécdotas, van conformando una especie de claves y piezas necesarias para superar la crisis sanitaria. Una carta familiar que parece tener la fórmula de la salvación de la especie.

La solución para la crisis del presente está en el pasado. En la carta la tía explica que las pandemias víricas nacieron con la invención de la agricultura y la ganadería hace 10.000 años. Ese contacto permanente con los animales hicieron que los virus pasaran a los seres humanos, que no estaban preparados para ellos.

Desde España, Javier Sierra habló sobre el nacimiento, la construcción y publicación de este nuevo libro ‘El mensaje de Pandora’.

EN LA PANDEMIA

- ¿Cómo surge la idea de escribir este libro en medio de la pandemia?

Es un libro que no planeé escribir, que se ha escrito dadas las circunstancias que se han dado en estos tiempos. Fruto de una consideración de lo que creo que debe ser el trabajo de un escritor en estos tiempos críticos, quien debe contribuir a ordenar la realidad, transmitir esperanza y horizonte a sus lectores, y eso es lo que he pretendido hacer en un texto pensado para ser leído por personas de todas las edades.

Un texto que nos ayuda a reflexionar sobre nuestra época, que llega a ser crucial si entendemos que para el futuro de la Humanidad enfrentando este momento con lo que nos dice la historia, la ciencia y la mitología.

Todo esto dentro del mito de La Caja de Pandora, recuperando lo que se dijo que se quedó encerrado allí, que es la esperanza, porque siempre hay un horizonte allí y este libro trata de recuperarlo y transmitir un mensaje positivo al lector aún en tiempos tan complicados como los de hoy.

- ¿Un libro muy diferente a los que habitualmente sus lectores encuentran en Javier Sierra?

Es una novela muy particular. Es un relato que acude a un género prácticamente desaparecido que es el género epistolar, una carta. Recurrí a él porque nos lleva a esa época antes de la llegada del correo electrónico, donde usábamos las cartas para comunicar cosas realmente importantes a las personas que queríamos.

Esos tiempos en los que escribíamos a mano y los confiábamos a personas como el cartero. Cuando le dedicábamos tiempo a esta actividad, muchas veces con grandes reflexiones antes de ponernos a escribir.

Yo he recuperado todo ese espíritu con una carta a las generaciones del futuro con un sus trato literario para que pueda ser entendido y debatido por todo aquel que se asome a estas páginas.

- ¿Cómo fue ese momento de dejar todos sus proyectos en marcha y dedicarse a este libro?

Tenía otros proyecto sobre la mesa y cuando llegaron las primeras noticias del confinamiento total en España, yo creí ver una oportunidad para cancelar todos mis compromisos y concentrarme en esos libros, pero transcurrían los días y llegaban las informaciones fatales de la pandemia, me di cuenta que un autor debe reflejar el tiempo en el que vive y contribuir a interpretarlo.

No quería cometer el mismo error de hace 100 años, durante la pandemia de la Gripe Española, la mayoría de escritores de ese tiempo no vieron en la pandemia un elemento de reflexión literaria, pensaron que esa gripa era algo del dominio privado de las persona y no tenía que salpicar su producción literaria. La única que sí se dio cuenta fue Virginia Wolf que dedicó un pequeño ensayo.

- Un libro para sus hijos...

Fue todo un ejercicio. Los padres se convierten en todo, en lo que eran antiguamente, en educadores, quienes tienen que mantenerlos activos. Yo lo que hacía era escribir páginas del libro, imprimirlas y dejárselas para ver si entendían. Para mí era algo nuevo, porque son niños de 12 y 13 años que no son las edades de mis lectores habituales, de hecho, ellos no han leído mis novelas.

Se enfrentaron por primera vez a un texto de su padre. Saben que su padre se dedica a escribir, pero no saben bien lo que escribe, y esta era la primera oportunidad de hacerlo.

Sus comentarios, sus réplicas, sus dudas y curiosidades, alimentaron mucho el proceso de revisión de aquellas páginas, siendo tema de debate en el comedor. Desde ese punto de vista ha sido un libro que me ha enriquecido en lo personal y me ha acercado mucho a mis hijos.

Confío mucho en que muchos de lectores de su edad puedan acercarse para leerlos y reflexionar sobre lo que nos está ocurriendo.

LIBRO URGENTE

- ¿Cómo define un libro que nació y escribió en tiempo récord?

Es un texto de urgencia pero no es de actualidad, por lo que podrá leerse perfectamente dentro de diez años. Habla del impacto que tienen estas enfermedades en la construcción de las civilizaciones, lo que sí entra dentro de mi territorio y por lo tanto decidí abordarlo.

- ¿Qué transformaciones cree que traerá esta pandemia?

Yo creo que traerá muchas transformaciones. Estamos viendo que la mayoría de los gobernantes que se han enfrentado a esta situación han pecado de soberbia, en especial en lo que llamamos un mundo desarrollado, donde pensaron que esto no afectaría a sus naciones. Ahí pesó más el carácter Capitalista de los gobiernos, desconociendo el lado humanista que deberían tener.

Uno de los cambios que debería presentarse en los próximos años serían gobernantes con más peso en el humanismo, necesitamos recuperarlo, porque si hubieran leído más historia, se hubieran dado cuenta de cómo funcionan estas pandemias, sus periodos y qué hacer con ellos, aprender del pasado.