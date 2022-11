Un cartagenero diseñó la corona de la Señorita Colombia: ¿de qué está hecha?

“Hice los cortejos iniciales. Se lo presentamos al Concurso Nacional de Belleza, lo sometieron a una junta porque no es fácil cambiar el diseño de una corona que llevaba tantos años. Ellos nos dieron algunas observaciones. Nos reunimos con Raimundo Angulo hasta que ya definimos el diseño final”, dijo Luis Díaz.

“Lo más difícil es reunir tantos símbolos y hacer que haya armonía entre ellos. De que no se vea forzado. No se trata de poner símbolos por querer que esté ahí, así no cuadre con el diseño. Es un reto hacer que se acomode y haya armonía en todo lo que hicimos”, recalcó Díaz.

La corona que porta la Señorita Colombia es muy tradicional y siempre ha tenido el escudo de Cartagena: los leones y la cruz. Desde hace tres años la corona está en manos del equipo que acompaña a Luis Díaz, que es Joyería Caribe, una empresa familiar dedicados a fabricar sus propias joyas.