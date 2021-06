Tatis recuerda a Myriam Vélez de Lemaitre

Era la última sobreviviente de una estirpe empresarial que señaló un destino en la vida de Cartagena.

Myriam Vélez de Lemaitre se preparó con mansedumbre para la hora final, y ordenó todo hace muchos años, y no le dio motivos a la muerte de que le arrebata la alegría de vivir y seguir soñando hasta el final de sus 97 años. En el sosiego del viernes en su apartamento de Bocagrande, cerró sus ojos y entró con placidez en la luz de la eternidad. (Lea aquí: Murió Myriam Vélez de Lemaitre)

Estaba rodeada de recuerdos que rebasaban cien años de estirpe familiar y empresarial. Nieta del gran empresario Fernando Vélez Daníes, su vocación estaba consagrada entrañablemente a la ganadería, a la esencia de la tierra y a la predilección a la informática. Las crines doradas de los caballos resonaban en el viento de su memoria y los cascos plateados salpicaban destellos de luz sobre las arenas del tiempo, y la hicieron feliz en los días soleados de su infancia, juventud y madurez, y hasta el final de su vida, la presencia sagrada de los caballos tenía un resplandor mítico.

Alegre, vital, empresaria, ingeniosa y emprendedora, nunca se dejó vencer por el paso de los años, estaba siempre al día en el desafío de la informática, hasta el punto que The New York Times le dedicó una nota especial cuando se enteró de que era una de las contadísimas cartageneras y una de las pocas en el mundo que estaba frente a un computador explorando los nuevos desafíos vertiginosos de la tecnología, y deseaba contagiar con la misma pasión a sus amigas mayores en el arte de no perder la inmensa curiosidad por el conocimiento.

Montaba a caballo desde niña y su padre le trajo uno de sus caballos hasta el patio de su casa en el barrio Manga, y ella solía cabalgar por el barrio ante la sorpresa de sus vecinos. Una de sus travesuras juveniles era lanzarse desde uno de los árboles hasta el caballo. Desde aquel instante empezaron a llamarla ‘La mona del diablo’, por su espíritu temerario y aventurero.

“Era una mujer especial, recia, trabajadora incansable, empresaria, heredó el carácter del tronco familiar y su personalidad siguió desarrollándose más allá de la muerte de su esposo, el historiador Eduardo Lemaitre Román”, señala Juan Carlos Lemaitre, su hijo.