Vargas Llosa superó la covid y ya está en casa tras semana en el hospital

Vargas Llosa fue hospitalizado el pasado 1 de julio tras un diagnóstico de covid-19. No obstante, a través de un breve mensaje por parte del hijo del hijo del premio Nobel de Literatura, se dieron a conocer los agradecimientos a la atención de los profesionales del Hospital Ruber Internacional.

“Como ya es público, mi padre ha recibido el alta y está recuperado”, señaló, y destacó que “innumerables personas nos han hecho llegar mensajes conmovedores desde muchos países en estos días”. Lea también: El cine colombiano gana un nuevo e importante galardón

“Muchas gracias a todos! A big thanks to all of you! Un grand merci à vous tous!”, concluye el texto del hijo del novelista en español, inglés y francés.

Vargas Llosa, de 87 años, ya tuvo que ser hospitalizado en abril de 2022 a causa de la covid-19 en el mismo hospital de Madrid, ciudad en la que reside. El veterano escritor estuvo en Perú hace algunas semanas atendiendo actividades privadas, ocasión en la que se vio acompañado de sus hijos y su exesposa Patricia Llosa.

Sus hijos agregaron que “está siendo tratado por excelentes profesionales y acompañado por su familia” y rogaron a los medios de comunicación “respetar en estos momentos su privacidad”. Hace unas semanas, el abogado peruano y ex primer ministro Pedro Cateriano compartió una fotografía de Vargas Llosa registrando con su firma su afiliación al nuevo partido Libertad Popular, acto que calificó como “un honor”.