Viejos rituales de Año Nuevo: así despide el Caribe el 2023

El Año Viejo es la colcha de retazos de los desahucios: con la camisa de rayas y los pantalones ripiados por el tiempo, y las viejas botas pantaneras, y el sombrero vueltiao roto por los soles del verano, el Año Viejo es un patriarca gordiflón y cara de malas pulgas, que tiene una calilla montemariana entre los labios y unos ojos de gavilán que ve pasar el tiempo con la desazón del tendero en ruinas. Los ha creado la vecindad para despedir con candela, según ellos, el peor año de sus vidas y muy probablemente, el peor año del mundo, con dos guerras mundiales después de la pandemia.

Han sentado al Año Viejo en un taburete emparapetado y la sentencia comunitaria es que ha de morir quemado en medio de la bulla de la medianoche del 31 de diciembre, en que todos los hombres y las mujeres del Caribe se ponen a llorar sin saber por qué, mientras escuchan a Diomedes Díaz que nos recuerda al que se quedó sentado bajo las estrellas de la loma atormentado por los viejos recuerdos que ya no vale la pena volver a recordar. Lea aquí: Los agüeros de año nuevo más populares en Colombia: tradiciones vivas

El Año Viejo es una ceremonia colectiva de todos los caribes que siempre queman a la medianoche lo que fue ingrato y lo que no merece robarnos la alegría. Durante muchos años el Año Viejo encarnaba la beligerante reclamación a un alcalde incompetente o a un presidente perdido en el laberinto del poder, o a un desatinado poderoso que creyó gobernar el mundo con sus torpes dedos de marionetista. Pero cada vez, el Año Viejo es lo más parecido a las ilusiones del solar que se llevó el viento adverso de las decisiones inciertas. Cada vecino aporta algo de la colcha de retazos. Dentro de cada casa no hay familia que no lleve su muerto adorado por dentro que despierta al filo de la medianoche.

De repente, despierta mi primo hermano José Ricardo Rodríguez Guerra jineteando su último caballo y despierta mi concuñado Alfredo Díaz Alfaro pastoreando un rebaño y tiene las manos abiertas con la semilla del arará, el árbol que mi madre conserva para sanar los golpes de la tribu. De repente, todos los muertos se despiertan: también Honorio, mi padre, que poco antes de morir, se preguntaba quien se iría en ese año sin comer pasteles. Y era él el que se iría en marzo sin comer los pasteles de diciembre de 1994. Y despiertan tía Carmelita Guerra y tía Narda Guerra, mientras mi madre teje sin cesar con hilos delgados la blanca mortaja de tía Narda, que le pidió antes de morir que fuera ella la que cosiera el último traje de la muerte para ella.