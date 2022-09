Viral: dedican serenata con opening de Dragon Ball

La chica recibió la serenata al salir del domicilio donde se encontraba, mientras se le veía sostener un ramo de flores bajo la luz de un faro en medio de la calle. Toda esa escena enterneció a los usuarios en redes sociales, asegurando que si alguien es capaz de dedicar la emotiva y recordada canción japonesa estaba seguro de que ella era la mujer indicada.

Estos fueron algunos de los comentarios que hicieron en el perfil del joven: “Kamisama bendice esta relación!”, “Bro, ¿estás seguro que es la indicada? A cualquiera no se le dedica ese temon”, “A mí me hacen eso y de verdad me quedo 100 vidas ahí”, “La indicada la amaré tanto que seré yo mismo quien le cante la serenata... no dejaré que alguien más se la cante que no sea yo”.

La publicación de este video en Tik Tok ya cuenta con más de 1.1 millones de reproducciones y cientos de comentarios de personas que anhelan una serenata similar.

Este tema vio la luz en 1999 en México, con la interpretación de Aarón Montalvo a quien le cedió los derechos de interpretación la productora de doblaje Intertrack.