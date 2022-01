Vuelve la doctora Addison a Grey’s Anatomy y esto nos contó del regreso

Los televidentes y seguidores de Grey’s Anatomy recordarán las primeras temporadas de la doctora Addison Montgomery, una obstetra fría, implacable, segura e inteligente. Su última aparición en la serie fue en 2011, en la temporada 10 y hoy, 11 años después, regresará.

La actriz que la interpeta, Kate Walsh, habló con El Colombiano sobre este retorno a una de las series más longevas de la tv internacional.

Después de tanto tiempo, ¿qué tan difícil fue interpretar este personaje otra vez?

“Es difícil de describir sin sonar cliché, pero fue muy intenso y emocional. Es gracioso porque fue como volver a casa después de haber estado por fuera mucho tiempo”

¿Por qué cree que después de 18 temporadas, Grey´s Anatomy sigue siendo una serie relevante y con una audiencia tan leal?

“Primero por la genialidad y la magia de Shonda Rhimes y ahora Krista Vernoff del equipo creativo y también los demás escritores que han estado desde el principio: empezaron como asistentes y han ascendido.

También la cultura que han creado, tanto frente como detrás de cámara, es muy especial y singular, además las historias que se cuentan, hay consistencia en un mundo que está en constante cambio y por último hay que darle a Ellen Pompeo el reconocimiento porque ella es Meredith Grey, no hay Grey´s Anatomy sin ella".

¿Qué es lo que más le gusta de su personaje?

“Que es una mujer súper inteligente y capaz, una experta en su campo y valiente, siempre tomando riesgos y su ambición no se hace esperar; pero también es muy vulnerable y volátil y a su vez graciosa, eso es una de las cosas que Shonda siempre quiso y que se verá en los episodios en los que regresará en la temporada 18. Cuando volví, Krista dijo que era muy importante que no fuera un episodio de Private Practice, sino uno de Grey´s”.

¿Cómo fue la experiencia de trabajar en pandemia?

“Me alegra que me lo preguntes porque ahora estoy viviendo en Australia, entonces primero hice Emily in Paris, en Paris obviamente, y luego Grey´s (en Los Ángeles), y después otro proyecto que se filmó en Pittsburgh (noreste de EE. UU.): tres programas con diferentes protocolos de covid; no es tan placentero porque parte de la alegría de hacer televisión y cine es el sentido de comunidad y todos estábamos aislados, distanciados o con mascarillas, nos hacían pruebas todos los días (...). Y uno se acostumbra, pero es casi como estar en un sueño cuando intentas huir pero no puedes porque estás atrapado. Estoy agradecida de que hayan encontrado la forma de seguir adelante, que estuviéramos a salvo y que pudiéramos seguir trabajando”

Quería preguntarle sobre el vestuario de Addison porque aunque Grey´s Anatomy no es un programa de moda su personaje siempre se viste muy bien...

"Es gracioso porque es verdad, Addison es la única que siempre estaba súper bien vestida, se siente bien con sus vestidos y sus tacones con la bata blanca y el estetoscopio. Cuando regresé me pinté el cabello de rojo otra vez fuimos por ese look clásico de Addison de Grey´s y es una silueta simple pero fue divertido, creo que también fue divertido para la gente de vestuario porque siempre son como batas o ropa casual; estoy emocionada de saber cuál será la respuesta de los espectadores en Latinoamérica con este regreso".

¿Fue igual a como fue hace unos años cuando interpretó a Addison, o hay algunos cambios sutiles que pudo notar y si es así, cuáles fueron?

“Para mí fue como cuando vuelvo a la casa de mi mamá, tengo 15 otra vez; y es similar a interpretar a Addison, es simplemente volver a meterme en el papel, como pez en el agua. De hecho fue también interesante porque fue como que ya había un camino neuronal para recordar exactamente quién era en el programa, me refiero a que definitivamente era Addison en Grey´s y no Addison en Private Practice, me sentí como parte de un ensamblaje increíble. Fue interesante estar en un programa en el que muchos del elenco o del equipo han estado desde el principio y ver cómo ellos han madurado y han cambiado, ver a Ellen como la capitana del barco y dirigiendo episodios igual que Chandra Wilson ( Miranda Bailey en la serie), es muy emocional en ese sentido”.