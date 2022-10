¡Ya salió el tráiler! La crisis de Diana y Carlos llega a The Crown 5

Días después de que el ex primer ministro de Reino Unido, John Major, se pronunciara contra Netflix —ante el rumor de que en uno de los episodios de la temporada de The Crown, que está por estrenar, se le acusa de haber presionado a la reina Isabel II, junto con su hijo Carlos III, para que abdicara al trono— el grande del streaming lanzó el tráiler de la quinta, y penúltima, temporada de The Crown. Lea aquí: El 9 de noviembre estrena la penúltima temporada de The Crown

La serie, cuya quinta temporada estrena el 9 de noviembre, es una producción inspirada en hechos reales y una dramatización de ficción que cuenta la historia de la reina Isabel II y los acontecimientos políticos y personales que dieron forma a su reinado.