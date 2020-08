Yesid Gómez, el joven que talla felicidad y sueños

“Todo comenzó cuando estudiaba odontología. Por varios problemas tuve que aplazar un semestre y un día, viendo un video de tallados, se me ocurrió hacer algo parecido y me di cuenta que no era complejo para mí. Comencé tallando dientes, por mi carrera conozco muy bien sus formas, luego fui buscando imágenes y también comencé a tallarlas, primero en jabones, luego en arena, en sal, lápices y después en frutas. He utilizado muchos elementos y a la gente le gusta”, contó el joven, residente en Paseo Bolívar.

Arte y odontología

Yesid volvió a la universidad y todo fue diferente. “La gente me empezó a pedir tallados, a valorar este arte, incluso, los docente me tenían en cuenta y es que yo siempre he pensado que los odontólogos somos artistas porque llenamos de belleza y salud las sonrisas de las personas”, dijo y agregó que: “Toda esta destreza manual que he adquirido tallando la he aplicado en mi carrera profesional, que también amo con todo mi ser. Me dedico a la odontología estética y de verdad que el arte me ayudó a ser un buen estudiante y profesional”.

Y es que para este artistas del tallado y los dientes, su misión es llenar de alegría, felicidad y magia a las personas. “Con mis trabajos como odontólogo he devuelto la sonrisa, el autoestima y la confianza en sí mismo a muchas personas; como tallador he hecho que las personas crean en el arte y lo disfruten”, añadió.