Planificar viajes inolvidables: estrategias para aprovecharlos al máximo

¿Alguna vez has regresado de un viaje sintiendo que no aprovechaste el destino al máximo? No te preocupes, no estás solo en ese tipo de experiencias.

El secreto para evitar esa sensación yace en un elemento crucial: la planificación. Al final de este artículo, descubrirás el truco que uso para nunca olvidar un viaje.

Pero primero, empecemos con la base: