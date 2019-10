1.117 futbolistas entrarán a huelga desde noviembre

La Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro) quería que la hora cero del cese de actividades se diera desde este miércoles con los partidos Nacional-Envigado y Santa Fe-Millonarios.

(Lea aquí: Futbolistas decidieron irse a paro a partir de la próxima semana)

Sin embargo, no hubo consenso entre los jugadores afiliados a la entidad que hacen parte de los 36 clubes y que, finalmente, definieron que el paro se hará efectivo a partir de la fecha 20 de la Liga Águila-2 y de la tercera de los cuadrangulares del Torneo Águila, previstos para el primer fin de semana del próximo mes (noviembre 3).

La determinación, por mayoría, aseguró el gremio de deportistas en comunicado de prensa, “se da como consecuencia del incumplimiento de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) y la Dimayor a iniciar una negociación de sus peticiones, presentadas el 11 de septiembre, de conformidad con lo establecido en el artículo 55 de la Constitución política (negociación colectiva), los convenios 87, 98 y 154 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el artículo 433 de Código Sustantivo del Trabajo (CST)”.

Acolfutpro aclaró que los futbolistas no se presentarán a los partidos desde la fecha indicada hasta tanto no se inicie una negociación, pero sí cumplirán con los entrenamientos que establezca cada club. Y advirtió que cualquier presión indebida que se ejerza sobre sus asociados será puesta en conocimiento de las autoridades “para que se protejan sus derechos”.

Carlos González Puche, vocero del gremio de jugadores, le manifestó a EL COLOMBIANO que restan 10 días para que la FCF y la Dimayor den señales de diálogo. Añadió que los clubes tendrán asamblea general el 30 de octubre y allí podrán autorizar a la Dimayor para representarlos en las negociaciones y en la cita que tienen el 1° de noviembre en el Ministerio de Trabajo.

En total, 1.117 futbolistas, incluidas las mujeres profesionales, votaron la huelga.

Camino a seguir

Algunos clubes, como Atlético Nacional y Envigado, manifestaron que hasta ayer tarde no habían recibido ninguna notificación de sus deportistas.

El conjunto verde, por medio de su presidente Juan David Pérez, dijo que se sostienen en lo expresado en un comunicado de esta semana y que coincide con la mayoría de clubes.

“De acuerdo con las normas legales colombianas la negociación colectiva está debidamente regulada por el Código Sustantivo del Trabajo. Es fundamental tener presente que la figura de la negociación sectorial o gremial no existe como tal en nuestra legislación laboral... En consonancia con lo anterior, a la sociedad Atlético Nacional, en su calidad de empleador, no se le ha entregado hasta la fecha un pliego de peticiones por ninguna vía por parte de aquellos que están legitimados para hacerlo, es decir, de sus jugadores”.

Agregó que no se ha suscitado un conflicto colectivo a la luz de las normas laborales vigentes y, por ende, no se han agotado ni la etapa de arreglo directo ni ninguna otra que faculte a los jugadores a realizar un cese de actividades dentro de los términos de la ley laboral. Al no existir un conflicto colectivo de trabajo válido, no es procedente, ni coherente, el ejercicio de mecanismos de presión ilegales, tales como el paro anunciado por Acolfutpro”.