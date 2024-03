A las 4:00 de la mañana arranca la Maratón de Barranquilla 2024

Dijo que las inscripciones están totalmente cerradas desde hace una semana. “Logramos el consolidado de 10.000 participantes. Esto muestra la confianza, la seguridad, la credibilidad que tiene la marca MBA Maratón de Barranquilla. De todo el público que viene, alrededor del 60% son corredores nacionales e internacionales. Esto genera un importante derrame económico para la ciudad; alrededor de 15.000 a 20.000 millones de pesos estarán moviendo la economía; lo que generan esas personas que son consumidores de productos o en hotelería, restaurantes, servicio de transportes, centros comerciales”.

Agregó que se confirmó la participación de atletas nacionales y extranjeros, provenientes de Canadá, Estados Unidos, México, Guatemala, Costa Rica, Panamá, Brasil, Venezuela, Perú, Ecuador, Argentina, Chile, España, Italia, Nueva Zelandia, Australia, Portugal, Reino Unido y Alemania. Siga leyendo: ¿Qué le pasó? Investigan muerte de una mujer de 41 años en Usiacurí

“Hay unos atletas de Kenia que se han inscrito, pero no podemos dar sus nombres, porque estamos esperando el permiso de la Federación de Atletismo de ese país, para poderlos inscribir. Esta es una carrera que tiene el aval de la Federación Colombiana de Atletismo y si ellos no tienen ese aval no podrán correr en Barranquilla”, sostuvo Pantoja.