¡Agéndate! Estos son los partidos que no te puedes perder este fin de semana

Este fin de semana hay varios partidos de fútbol interesantes que no te puedes perder.

Mañana, a las 10 a. m., hora colombiana, se miden Barcelona y Valencia por la Liga de España. A las 12:30 p. m. se ven Alavés, donde está el colombiano Daniel Torres, y Villarreal, de Carlos Bacca.

A las 2: 40 p. m., es el turno para la Serie A de Italia con el duelo de Atalanta, donde militan los colombianos Luis Muriel y Duván Zapata, y Torino.

El Preolímpico Sub 23 también tiene acción con el juego Bolivia vs Uruguay, a las 6 p. m., y Paraguay vs Perú, a las 8 p. m.