Águilas Doradas vs. Boyacá Chicó, partido que no se olvidará

Águilas tiene 16 jugadores contagiados de COVID-19 y seis están lesionados, por lo que le tocó jugar con los siete restantes de los 29 inscritos en el plantel profesional. Este equipo pidió el aplazamiento del partido, pero, al parecer, la Dimayor no aceptó. Las acciones en el estadio Alberto Grisales terminaron 3-0 a favor de Chicó que jugó con sus once jugadores.

“Papelón mundial. De no creerse...Águilas Doradas jugó con 7 futbolistas: entre lesiones e infectados por COVID. Se pidió aplazar el juego y Dimayor no aceptó.¿Dónde queda la congruencia y el sentido común de los dirigentes?”, escribió, por su parte, el reconocido relator de fútbol, Luis Omar Tapia.

Respetaron el reglamento

Periodistas del país han manejado su versión sobre este asunto, en donde aseguran que la Dimayor hizo respetar el reglamento y el partido tenía jugarse. En una asamblea en donde participaron todos los clubes del país, se dejó claro que ningún partido se aplazaría por contagios de coronavirus.

“Águilas tenía la opción de jugar con los sub 20 y decidieron no hacerlo. Nacional lo hizo el año anterior”, dijo Campo Elias Terán Jr, periodista de Win Sports.

Ante esto Águilas Doradas recalcó en un comunicado que jugar con los sub 20 era una utopía, ya que el equipo no cuenta con muchos jugadores de esa categoría, ya que este año y en el 2020, la Copa Juvenil Sub 20 no se disputa.

El equipo antioqueño, en las últimas horas, ha recibido mensajes de solidaridad por este episodio que quedará marcado en la historia del fútbol colombiano.