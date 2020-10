Al ‘Cole’ ni la pandemia le afectó su amor por la selección Colombia

Cuando todos pensábamos que uno de los hinchas que más triste iba a estar este viernes por estar apoyando a la Selección Colombia en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, era ‘El Cole’, el hincha que se disfraza de Cóndor para brindar su apoyo incondicional al seleccionado nacional, pero no será así, porque ya tiene una solución y esto es lo que le cuenta a El Universal.

“El mensaje que les tengo es que ni la pandemia ni el efecto de la pandemia me sacaron del entorno para apoyar a mi Selección Colombia. Y la mejor prueba de esa fidelidad, de ese cariño, de esa incondicionalidad, de ese amor, es el corte de cabello que estoy luciendo hace tres días para apoyar y alentar a mi Selección Colombia”, dice Roberto Llanos, más conocido como ‘El Cole’.

Para este hincha, que se ha paseado con la Selección por todos los continentes del planeta, la pasión que siente es la misma como si estuviera en el escenario deportivo.

“No hay ninguna diferencia, sinceramente yo no la siento. Verlo aquí en mi casa, en el televisor, porque voy a convertir mi casa en un estadio virtual, es como verlo allá. Porque la pasión es la misma. Yo vivo la misma pasión, el mismo optimismo, la misma fe como si estuviera en el estadio. Porque ese hecho de no ir al estadio es una circunstancia aislada, es externa, no me afecta el interior de mi pensamiento ni el amor que le tengo a mi Selección”, afirma.

“Por supuesto que, si estuviera allá en el estadio, la fiesta se vive de manera diferente, pero igual, la vamos a armar aquí en mi casa, en mi hogar. Todos somos junioristas y todos somos seguidores de nuestra Selección Colombia”, agrega.

Cada encuentro que juega Colombia de local en Barranquilla es un motivo que tiene Roberto Llanos para hacerse un corte de cabello que tenga que ver o haga alusión a algo sobre Colombia o el lugar donde irá próximamente y esta ocasión no fue la excepción.

“El corte se llama ‘El Desierto’. ¿Por qué El Desierto?, porque volaré hacia el desierto de Catar, que es donde se va a hacer el Mundial en el 2022. Por eso le puse así: ‘El Desierto’”, termina diciendo el popular ‘El Cole’.