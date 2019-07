Alaphilippe: “Voy a darlo todo para defender el maillot amarillo”

El francés Julien Alaphilippe se mostró dispuesto a darlo todo en los Pirineos para mantener el maillot amarillo de líder del Tour de Francia.

"Sé lo que me espera, habrá que pelear para conservar el maillot. Pero no he cambiado mi plan, quiero disfrutar cada segundo del liderato", dijo el ciclista del Deceuninck.

"El jueves va a ser difícil estar arriba. Sé que la etapa de mañana no será fácil, habrá ataques de mis adversarios pero estoy preparado y voy a luchar hasta el final. Es un orgullo llevar este maillot amarillo y voy a darlo todo para conservarlo", comentó.

El Tour llega a Pirineos, con una primera etapa con dos puertos de primera categoría, la cumbre del último de ellos situada a 30 kilómetros de la meta de Bagnères-de-Bigorre.

Alaphilippe aseguró que no le importó arriesgar en el tramo final de la etapa del día para ayudar a preparar al "sprint" a su compañero italiano Elia Viviani, que acabó tercero.

"Era un final nervioso pero tenía que ayudar a Viviani. Es cierto que corres riesgos, pero había que ayudar a los compañeros", aseguró