Alcibiades Jaramillo y José Carmona reciben apoyo de Gobernación de Bolívar

Alcibiades Jaramillo volvió a llorar, pero esta vez de la felicidad al saber que al menos hasta diciembre de este año contará con un apoyo que le permitirá sobrellevar la difícil situación económica por la que atraviesa.

Esta vieja gloria del béisbol de Bolívar y Colombia ha tenido una vejez muy dura (tiene 76 años). Fue una de las grandes estrellas de nuestra pelota en los 60 y 70, pero nunca pudo pensionarse.

Hoy vive en Arjona, en donde recibió ayer una buena noticia de parte de la Gobernación de Bolívar.

“Esta ayuda que me dará la Gobernación de Bolívar, a través del Iderbol, me tiene contentísimo, estaba pasando mucho trabajo. Trabajé en Colpuertos, pero tuve problemas con la pensión, nunca me llegó. Mis hermanos me han apoyado, pero la situación es dura, hay días que me ha acostado sin comer”, aseguró.

El señor Alcibiades recibirá de parte 600 mil pesos mensuales desde la fecha hasta el mes de diciembre como reconocimiento a sus gestas deportivas en la pelota caliente.

Jaramillo puso su impronta en el béisbol colombiano al lanzar 122 entradas seguidas sin permitir una sola carrera, en una época en la que los lanzadores solían estar en el montículo las nueve entradas completas.

En el Campeonato Nacional de 1968 en Montería, Alcibiades ganó cinco juegos consecutivos y llevó a Bolívar a la conquista del título sin recibir una sola carrera.

No pudo representar a Colombia en el Mundial de Béisbol de 1971 y esto le privó de tener hoy el apoyo de Mindeporte en el programa que tiene con las viejas glorias del deporte colombiano.

“Di todo por el béisbol de mi departamento y mi país. Yo era un lanzador bravo, cuando me subía al montículo se la ponía bien difíciles a los bateadores, los récords hablan por sí solos. En Barranquilla una vez Rafael Peña me bateó jonrón y pusieron en una placa este acontecimiento. (Risas)”.