Alexander Kristoff, primer líder del Tour de Francia

No fue el mejor inicio para el Tour de Francia 2020. Diez caídas en la primera etapa lo dice todo, algo nunca visto en la historia.

Unos sufrieron y otros sonrieron. Y el que sí festejó este sábado fue el noruego Alexander Kristoff (UEA Emirates), quien se impuso al sprint en la primera fracción del Tour de Francia con tiempo de 3h:46:23 sobre un recorrido de 156 kilómetros.

El noruego entró a la historia como el primer líder de un Tour atípico por la pandemia del coronavirus y de una carrera que estuvo a punto de ser cancelada.

“Es una bonita victoria y es un sueño más cumplido ganar la camiseta amarilla en el Tour de Francia. Hubo mucha tensión. Esta camiseta amarilla significa mucho para mi carrera”, dijo el noruego, de 33 años.

El ciclista del Emirates fue el más rápido en una llegada masiva, de mucha tensión, y distanció al danés Mads Pedersen, del Trek, y al holandés Cees Bol, del Sunweb, quienes arribaron segundo y tercero, respectivamente.

Sergio Higuita (Education First) fue el colombiano mejor ubicado en la etapa, casilla 16. Egan Bernal, Esteban Chaves, Nairo Quintana, Rigoberto Urán y Supermán López no perdieron tiempo.

La etapa fue muy complicada, por la lluvia y las caídas que se presentaron. En total se presentaron ocho caídas. Se cayó el ruso Pavel Sivakov, compañero de Egan Bernal, en Ineos; así mismo, también se fue al piso el colombiano Nairo Quintana, del Arkea, pero al parecer no tuvo mayor problema. Miguel Ángel Supermán López también tuvo dos problemas, el primero una avería mecánica y el segundo una estrellada terrible contra una valla en una bajada, que por fortuna no impidió su reanudación. La bicicleta quedó destrozada y su compañero del equipo Astana, el español Ion Izaguirre, como buen gregario, le entregó la suya para que no perdiera tiempo.

También se fueron al pavimento los franceses Julian Alaphilippe y Thibaut Pinot, los españoles, Luis León Sánchez, Marc Soler, Omar Fraile, Mikel Nieve, De la Cruz y el ruso Pavel Sivakov, compañero de Egan Bernal.

Este domingo se cumplirá la segunda fracción entre Niza-Niza sobre 186 km, con tres premios de montaña, el primero al kilómetro 63,5 el Col de la Colmiane (de primera categoría, 16,3 km, 6,3%), segundo el Col de Turini (de primera categoría, 14,9 km al 7,4%) y el tercero el Col d’Eze de segunda categoría (7,8 km al 6,1%) situado a 31 km de la llegada.

CLASIFICACIONES

Etapa

1. Alexander Kristoff, 3h:46:23

2. Mads Pedersen, mt.

3. Cees Bol, mt.

4. Sam Bennett, mt.

5. Peter Sagan, mt.

16. Sergio Higuita, mt.

36. Daniel Martínez, mt.

39. Primoz Roglic, mt.

43.Tom Doumolin, mt.

45. Egan Bernal, mt

46. Esteban Chaves, mt.

60. Nairo Quintana, mt.

93. Rigoberto Urán, mt.

130. Supermán López, mt.

General