Álvaro Chico, ejemplo de lucha y superación en el futsalón de Bolívar

Llegó la hora

Un luchador

Siempre ha luchado en la vida y el futsalón lo ha ayudado para subsistir en este mundo.

Nació y se crió en Ceballos, un populoso barrio de Cartagena, donde no es fácil salir adelante.

El profesor Jairo Castillo fue quien descubrió el talento de Chico y se lo llevó muy niño a jugar al equipo de futsalón Deportivo Cali de Cartagena. Ahí empezó todo.

“Siempre he amado jugar al futsalón, incluso en el fútbol pasé la prueba en Junior de Barranquilla, pero en aquel tiempo no tenía un lugar dónde quedarme allá. No tuve apoyo de nadie, mis padres no tenían cómo ayudarme, pero yo soy un agradecido con el deporte porque a través de él he disfrutado de la vida”, comenta Chico, quien en el futsalón se ganaba por partido entre 20 o 30 mil pesos que le servían para ayudar a su familia.

“Los fines de semana jugaba entre 4 y 7 partidos. Terminaba reventado físicamente”, recalca.