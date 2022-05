Álvaro Chico, un guerrero de la vida que se hizo leyenda en el futsalón

La historia de Álvaro Chico Meléndez ha gustado mucho en redes sociales, en donde nuestros visitantes han compartido la misma en su Facebook y, además, han dejado muchísimos comentarios positivos sobre esta leyenda del futsalón de Bolívar.

Chicó dio todo por los colores del departamento durante más de 20 años. Ganó plata y bronce en Juegos Nacionales. El oro le fue esquivo.

Pero en el ambiente siempre quedó que su generación mereció el título de campeón en las justas más importantes del país.

Fue el capitán y guerreó como ninguno en las últimas dos décadas. Su vida no fue nada fácil. Muchas veces se acostó con una sola comida porque no había para comer más. Sin embargo, él salía a trabajar para rebuscarse unos pesitos para ayudar a su familia.

Laboró en trabajos pesados, en donde le tocaba utilizar un pico y al llegar en la noche se iba a pie a los entrenamientos de la selección Bolívar, en donde rendía siempre al máximo nivel.

“Siempre defendí con amor a mi Bolívar del alma, el futsalón me dio reconocimiento, la gente me quiere y me respeta y eso es grande para uno”, sostuvo Chico.