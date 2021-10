Amidepor le dice adiós al béisbol de Colombia

Da dolor escribir sobre esta noticia. El béisbol de Colombia recibió ayer un certero golpe, de nocaut, con la retirada de los estadios de Cartagena de Amidepor, uno de los clubes mas insignes del país.

Lloran sus entrenadores y lloran sus peloteros, lo que se formaron y los que soñaban, vistiendo sus colores, con llegar a Grandes Ligas.

Han sido 45 años de dura lucha perenne, por fomentar el deporte de mayor arraigo en Bolívar, pero también por sacar adelante a los jóvenes, impulsar sus sueños, verlos vestidos de grandes ligas y estar cerca de sus ídolos. Mauricio Portnoy Cantillo y Noris Díaz, gestores de este histórico club, también lloran la retirada de esta organización, que enarboló la bandera de Bolívar y de Colombia.

La pregunta es, ¿por qué se retira Amidepor?

Portnoy Cantillo me mira con afán, pero no pude esquivar la pregunta ni la respuesta. Y fue claro, eso sí, el dolor que lleva por dentro le lacera el alma, porque fueron 45 años apegado a los niños, sin cobrarles un solo peso. “Noris y yo estamos cansados, a eso se suma que el béisbol ha decaído a nivel dirigencial, no se le da la publicidad requerida, por mucho gestión que hagamos, el patrocinador se retira, eso sumado a la no realización de los campeonatos por la pandemia y la situación de la Liga. No hay agradecimiento, por eso nos retiramos como club”.

Las palabras de Mauricio salen de muy adentro, nunca pensó que este momento llegaría. Lea aquí: [VIDEO] Reiver, otro Grandes Ligas nacido en la provincia bolivarense

Amidepor era el único equipo que no cobrabá a los padres...

-Ciertamente, y me duele por eso. La labor del dirigente es buscar los patrocinios. Nosotros le pagamos a todos los entrenadores y los niños no pagaban. Esa era nuestra razón de ser.

Duele que se vaya un grande del béisbol...

-Más a mí, Amidepor era como mi hijo, los niños era mis hijos. Muchos entrenadores han llorado. Noris acaba de sufrir un accidente en la cadera. ¡Te imaginas! Solo resta agradecerle a todos los patrocinadores que creyeron en nosotros, como: Industrias Román, Codegán Postobón, Ciledco, Sam, Copa, Surtigás, Comfenalco, Comfamiliar, Aceite Supremo, Avianca, Exequiales Lorduy, Acuacar, Ford, Toyota.

No hay reversa...

-Nada. Nos vamos con el deber cumplidos, de ayudar a la juventud, formar a los niños, hacerlos personas de bien a través del béisbol.

¿Cuál ha sido su mayor satisfacción?

-La felicidad de los niños, de los padres, hacerlos personas de bien a la sociedad y verlos cumplir sus sueños. Los que no llegaron a grandes ligas son médicos, abogados, ingenieros, químicos, profesores. Esa ha sido nuestra mayor satisfacción. Lea aquí: Joaquín Gutiérrez abrió el camino en las Grandes Ligas con mucha calidad

RECUERDOS

En la sede de Amidepor, en Manga, hay más de 100 trofeos -de campeón, subcampeón y tercero-, diplomas y pergaminos. Ahí, se reunía Noris Díaz y Mauricio Portnoy con los delegados y entrenadores de las diferentes categorías para diseñar la preparación de los equipos.

Noris está en convalecencia por la fractura de cadera. Portnoy rebusca fotos y archivos. Todo eso lo llena de nostalgia.

Ahora tiene la mirada fija en una foto que le trae grandes recuerdos. El título de la Copa Cidabin en Guatemala. En aquel campeonato, Amidepor categoría Junior se enfrentó a las selecciones de República Dominicana y Guatemala y se trajo para Cartagena el título.

“Ese momento nunca lo olvidaré”, dice con tristeza. Él llora por dentro, su corazón, su alma se entristecen porque fueron 45 años de felicidad en el deporte de los bates y las manillas.

El adiós de Amidepor, es el adiós de un hijo bueno, que se va para siempre...

ENTRENADORES