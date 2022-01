Amigos de Lener y Poder Judicial pegaron primero en el Nacional de Sóftbol Interclubes

La fiesta del sóftbol se inició este miércoles en el estadio del Campestre, en la primera jornada del Nacional Interclubes Plus 50 años.

El certamen, que reúne a diez clubes del país, está reservado para jugadores de gran recorrido, pero mayores de 50 años.

A pesar de la edad, esa esencia no se ha perdido, ya que en la jornada inaugural se vieron muchos batazos, cogidas y lo principal, pitcheo, que es lo esencial en el sóftbol moderno.

En el juego inaugural, Amigos de Lener, en un cerrado juego, derrotaron 3 carreras por 2 a Policía Nacional.

Nando Acosta se agigantó en la goma para alzarse con el triunfo; mientras que Javier Julio cargó con la derrota.

Amigos de Lener conectó 7 hits, pero ligó los batazos, mientras que Policía Nacional empalmó 9, pero no pudo desatar un rally productivo, que le significara la victoria.

En el segundo partido de la programación, Poder Judicial se alzó con el triunfo 6 carreras por 4 sobre Gigantes de Sucre.

El pitcher Luis Batista se apuntó la victoria; en tanto que Ronald Mercado fue presa fácil de la artillería de Poder Judicial y cargó con el revés.

El mejor bateador del juego fue el cartagenero Juan Moreno, quien bateó dos inatrapables, entre ellos un doble, remolcó dos carreras y anotó una. En horas de la noche en el restaurante Rica Brasa se realizó el congresillo técnico en el que se diseñó y aprobó el calendario de partidos.

Los encuentros de este jueves son los siguientes: A las 8 de la mañana en el estadio El Campestre se enfrentan a primera hora, Alcaldía de Cartagena vs. Mecar; acto seguido, Policía Nacional vs. Gigantes de Sucre; luego, Rosca del Campestre vs. Lorica y finaliza la programación con el choque entre Atlántico y Poder Judicial.

El certamen, que coordina William Matorel, se realiza en homenaje a grandes figuras del sóftbol, que ya no están con nosotros, como Edwin Caraballo, Juan Jiménez, Vicente Gutiérrez de Piñeres y Carlos Castillo.