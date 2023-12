Andrés Jiménez y la mejor noche de Navidad que ha tenido en su vida

Perú responde a la CorteIDH que no hay desacato en el indulto a Fujimori

“Gracias a Acord Bolívar y Colombia por resaltar mi labor, muchos de ustedes han sido testigos del esfuerzo, de lo duro que es ganar una medalla, me he entregado con todo para representar bien los colores de mi tierra”, asegura ‘El Mono’, un velocista inteligente, talentoso, con gran resistencia y sed de gloria.

"El año pasado fue muy bueno para mí y no recibí distinciones, pero el tiempo de Dios es perfecto. He tenido un año bendecido, espectacular", comenta Andrés, de 28 años y ganador de 14 títulos mundiales que lo ratifican como el mejor patinador de todos los tiempos en Bolívar.

¿Qué sintió al conocer la noticia de ser elegido como Deportista del Año en Colombia?

- Muy gratificante, cuando supe que era yo de verdad me emocioné mucho. Tenía eso en mi lista de sueños, siempre había querido un reconocimiento nacional y lo logré. Estos dos últimos años han sido maravillosos. Es algo que no se puede describir, agradezco a todos los que han guiado mi proceso, entrenadores, dirigentes, Iderbol, Gobernación de Bolívar, Fedeligas. Detrás de mí hay mucha gente que ha creído en mí y me ha ayudado.

Dos cosas que lo hayan marcado en el año que está a punto de culminar...

- En los Juegos Panamericano de Chile, en donde pude cerrar todo el ciclo olímpico con medalla de oro. Fue especial ese momento porque había ganado bronce y plata y en la última prueba gané oro. El oro de Juegos Nacionales en relevos ruta nos puso a ganar el primer lugar en los Juegos Nacionales en patinaje en Manizales. Era el aniversario del fallecimiento de mi papá, fue un momento muy lindo para mí.

¿Cuando se trata de recordar tus inicios qué pasa por tu mente?

- Las idas a la pista cuando iba por pasar el tiempo, comencé compitiendo contra mi hermana a ver quién era el más rápido y mira ya todo lo que he logrado.

¿Qué le falta por ganar en el patinaje?

- Hoy puedo decir que lo soñado ya lo cumplí. Obviamente hubiese sido maravilloso representar a Colombia en unos Juegos Olímpicos, pero no ha sido posible para el patinaje, pero del resto lo que he soñado lo he cumplido.

¿Qué se viene para usted en 2024?

- Es un año bastante tranquilo, no he puesto la mente en objetivos deportivos, acabo de cerrar una gran temporada, tanto en el ciclo olímpico como en Juegos Nacionales. Sin embargo, en el camino vamos viendo cómo se dan las cosas. El Campeonato Mundial de Patinaje es lo más fuerte que viene y ahí iremos viendo cómo se dan las cosas con mi entrenador Álvaro Ramos.

A propósito de Ramos... ¿qué significa este entrenador en su carrera?

- Álvaro es quien construyó al Andrés Jiménez profesional y guerrero que hay hoy. Él supo trasmitirme un carácter guerrero, luchador, además de su excelente planificación ( siendo de los mejores entrenadores del mundo ). Eso sumado a mi disciplina y perseverancia dieron los resultados que hemos logrado.