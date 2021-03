Andrés Rodríguez, 2º en la primera válida del campeonato TC 2000 Colombia

El piloto cartagenero Andrés Rodríguez hizo parte de la fiesta del brillante debut de la escudería Autostok Team, que hizo el 1-2, en el campeonato TC 2000 Colombia, en el inicio de la temporada 2021 del automovilismo colombiano.

El autódromo de Tocancipá fue escenario de la gran exhibición de los dos autos del equipo, que con sol y lluvia estuvieron a punto y lograron hacer moñona.

El piloto cartagenero Andrés Rodríguez y su compañero Juan Felipe García (con el vehículo #3) se ubicaron en la segunda plaza, a pocos metros de su coequipero Camilo Forrero (#88) que se llevó la Victoria.

Rodríguez aseguró que “terminar en podio siempre es gratificante, ya no solo son los pilotos manejamos, sino todo un equipo que lleva días preparando y mejorando el carro, el Autostok Team tema se merecía el 1-2”.

Precisó que “quedar segundo fue toda una odisea, mi compañero me entregó el carro en el tercer puesto, en una pista seca. Transcurrió el tiempo y empezó a llover, lo cual complicó y agudizó el manejo de todos. Logré pasar y estar en el primer lugar faltando 2 vueltas, y defendiéndome de Forrero, las emociones me ganaron y partí la caja de cambios. De suerte no se trabó y logré terminar la carrera ya que nuestros dos carros, del Autostok Team teníamos ventaja sobre los rivales”, dijo Rodríguez.

Para lograr estos resultados piloto y equipo hacen alianza con patrocinadores como Toyo Tires, Allianz, Axalta, Carnes Frías Mi Res, Crown Logistics, Van Heyl Ingeniería y Construcción, Soluciones Ambientales del Caribe, Vimarco Seguridad, Translucar SAS, Aguas Prietas Ganadería, entre otros.

El campeonato constará de 7 válidas durante el año.