Andretti, ofendido por rechazo de F1; ‘si quieren sangre, estoy listo’

Mario Andretti se dijo el viernes profundamente ofendido por el lenguaje que la dirección de la Fórmula Uno utilizó al negarle a su familia y a General Motors la oportunidad de unirse a esa serie global de automovilismo.

Andretti, monarca de la F1 en 1978, publicó en las redes sociales que se sintió “devastado” a finales de enero, cuando la serie desairó la solicitud de incorporación que él y la empresa automotriz habían presentado.

Lea aquí: Puyol: “Soy partidario de que las cosas que hay que hablar, se hablen en el vestuario”

Ello habría ampliado la parrilla actual para albergar dos bólidos de una nueva escudería estadounidense.

El rechazo por parte de la F1 llegó después de una revisión de seis meses de la solicitud de Andretti.

Tanto Mario como Michale Andretti se tomaron a título personal los motivos expuestos para la negación. Lo mismo ocurrió con GM, que planea aliarse con Andretti en la F1 bajo su marca Cadillac.

Entre otras afirmaciones, la F1 manifestó dudas de que la nueva escudería fuera competitiva. Añadió que el nombre de Andretti no aportaría valor a la serie –Michael Andretti considera que sí.

Por último, la F1 sentenció que llegar a la parrilla en el próximo par de años sería un reto que Andretti nunca antes ha enfrentado.

“De verdad me ofendí. No pienso que yo me mereciera esto, para ser sincero”, dijo el viernes Mario Andretti en el Gran Premio de Long Beach. “Es una gran inversión en la serie, y uno piensa que ellos agradecerían eso. Incluso el valor de la serie crece si hay 11 escuderías en vez de 10, así que no lo sé. Que nos digan lo que está mal”.