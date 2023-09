Andy Murray quiere volver a darle alegrías a su nación

“De verdad que pienso que este equipo puede ganar el torneo. Es una gran motivación estar aquí. No hay ninguna razón por la que no podamos ganar la Copa Davis de nuevo. Creo en ello y por supuesto que quiero ser parte de este equipo de la forma que sea, ya sea en la pista o fuera de ella”, dijo Murray, principal artífice de que Gran Bretaña ganara el torneo en 2015, 79 años después de la última ensaladera.

La presencia de Murray en esta fase de grupos estuvo en duda porque el propio jugador instó a Leon Smith, capitán del equipo, a que si no era necesario no tenía problema en no estar.

“Se lo dije, que si no me necesitaban, lo entendía, pero, por alguna razón, me pidió que viniera y así lo hecho”.

Para tener una oportunidad de ganar el título, Gran Bretaña necesitará quedar entre los dos mejores del grupo y así disputar la fase final del torneo del 21 al 26 de noviembre en Málaga.